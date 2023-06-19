«Россия может привлечь в экономику 29,7 трлн рублей в 2023 году»

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов — об инвестициях в РФ, выходе отечественного бизнеса из офшоров и новой волне приватизации

В 2023 году в экономику РФ инвестируют 29,7 трлн рублей, что на 1,8 трлн больше, чем в 2022-м. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Он отметил, что в связи с давлением недружественных стран продолжается переход отечественных компаний из зарубежной юрисдикции под российскую. По словам замминистра, приоритетными направлениями для развития остаются проекты авиации, инфраструктуры и производства с высокой добавленной стоимостью — на них в ближайшие годы правительство выделит более 4 трлн рублей. При этом для повышения привлекательности российской экономики в кабмине изучается возможность частичной приватизации крупных активов.

«Через этот механизм возможна частичная приватизация»

— Минэкономразвития ответственно за привлечение инвестиций в экономику. Как вы оцениваете их в текущей ситуации — они выросли или снизились с 2021 года? Насколько?

— У нас хорошие результаты по привлечению инвестиций: в прошлом году, по сравнению с 2021-м, рост составил 4,6%. Это один из лучших экономических показателей в целом, была проведена большая работа. Но перед нами стоят амбициозные задачи — нужно привлечь почти 28 трлн рублей в этом году. Задача на 2023-й — выйти на уровень 29,7 трлн рублей инвестиций в российскую экономику, что будет на 1,8 трлн больше, чем в 2022-м. Мы понимаем, как это будем реализовывать: есть ряд программ по ресубсидированию процентных ставок и распределению рисков между инвесторами и государством. Также это можно будет сделать через механизмы гарантий институтов развития. Прежде всего инвестиции нужны нашим предприятиям. Изменения логистических цепочек, закупка нового оборудования, новые технологические решения этому поспособствуют.

— Речь идет об инвестициях российского бизнеса или иностранные компании тоже участвуют в этом процессе?

— Иностранные компании тоже вкладывают средства в нашу экономику, но в основном речь идет о российских инвестициях. Сегодня нам не только надо увеличивать собственные инвестиции, но еще и замещать иностранные вложения из недружественных стран — около 7 трлн рублей. Впрочем, большая часть этих средств также имела отечественное происхождение, просто шла через иностранные юрлица. Сейчас рассчитываем в основном на дружественные страны и собственный рынок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

— Ранее на рынке неоднократно обсуждалась возможность новой волны приватизации в России. Какие компании могут подпасть под нее? Эта мера может быть реально принята?

— Я бы не говорил о возможности полной приватизации, требуется глубокая проработка этого вопроса. Но Минэкономразвития в целом поддерживает и настраивает бизнес на хотя бы частичный выход на IPO. Через этот механизм возможна частичная приватизация. Сейчас в правительстве обсуждается такая мера и то, какие компании она может затронуть. Но пока решение не принято.

«Объявлять себя банкротом публично многие люди просто не хотят»

— Согласно законопроекту о внесудебном банкротстве, большее число россиян смогут рассчитывать на списание долгов — сумма долга может стартовать от 25 тыс. рублей. Сколько граждан потенциально смогут подпасть под действие новых норм?

— На данный момент уже 17 тыс. граждан заявились на эту процедуру и 12 тыс. ее прошли. Потенциально под нее попадают сотни тысяч россиян, если говорить про критерии, которые прописаны. Но приходит лишь 10–20% от потенциально возможного количества. Прежде всего это может быть связано с психологическим барьером — объявлять себя банкротом публично многие люди просто не хотят. Или не видят в этом целесообразности. Но наша задача и дальше развивать этот механизм, расширять его критерии и возможности.

Например, в первом чтении в Госдуме уже приняты поправки для его распространения на пенсионеров. Надеемся, что люди будут чаще использовать такую процедуру и понимать, что это никакое не клеймо на всю жизнь, а нормальная правовая практика для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Напоминаю, что она бесплатная, ее можно сделать через МФЦ.

— А какова минимальная сумма, на которую идут люди, чтобы подать на банкротство?

— Средний чек составляет 100 тыс. рублей, раньше минимально было — 50 тыс. Если новые поправки будут приняты, минимальная сумма составит 25 тыс., а максимум поднимем до 1 млн. Этими деньгами можно погасить не только кредиты и обязательства перед финансовыми организациями, но и долги перед другими физическими лицами, налоги и штрафы — всё это тоже можно списать через процедуру упрощенного банкротства.

Фото: Global Look Press/Elena Mayorova Источник изображения: iz.ru

— Власти России и, в частности, Минэкономразвития обсуждают возможность обнуления банкротства физлиц через определенный промежуток времени. Срок может достигать 10 лет или больше. В какой стадии этот вопрос?

— В стадии обсуждения и формирования общих позиций внутри правительства. Сейчас в течение пяти лет человек, который прошел через банкротство, должен заявлять кредитору, что у него была такая процедура и на него накладываются ограничения по управленческим должностям, но через пять лет такие ограничения заканчиваются. Нужно проработать вопрос полного прекращения упоминания в информационном поле банкротства человека в прошлом. Это повысит привлекательность данной процедуры для людей.

«Бизнес должен получать в России всё те же возможности, за которыми он уходил в офшоры»

— На Петербургском юридическом форуме вы заявляли, что правительство готовит новый план по деофшоризации бизнеса. В числе мер, которые вы указывали, — «раздельная» выплата дивидендов и возможность для акционеров сменить юрисдикцию без потери прав. Почему, на ваш взгляд, сейчас требуется деофшоризация бизнеса? Какие еще меры в этом направлении вы планируете предпринять?

— Сегодня корпоративные решения через иностранные юрисдикции и офшоры в принципе не принимаются. Из-за действий недружественных стран для российского бизнеса это несет проблемы операционного характера. То есть, если у вас идет бизнес через иностранную юрисдикцию, возникают сложности с привлечением кредитов, покупкой и продажей бизнеса, реструктуризацией. И в этой связи мы сейчас делаем колоссальные шаги для возможности смены бизнеса, который так структурирован в российской юрисдикции.

С одной стороны, расширяется юридический инструментарий, чтобы компании получали в России всё те же возможности, за которыми уходили в офшоры. Это и разного типа акции, и личные фонды, и корпоративное право, и взаимодействие с иностранными арбитражными судами для разрешения споров. Мы занимаемся этим уже пять лет, но понимаем, что этого недостаточно. Нужно дать возможность акционерам защищать свои корпоративные права через суд в российской юрисдикции, если они нарушаются в иностранной. Речь идет не о переделе собственности, а именно о восстановлении корпоративных прав акционеров, которые ущемлены за рубежом. Также предлагаем ввести раздельные выплаты дивидендов по облигациям. Акционер сможет обратиться в суд, подтвердить свои права и попросить выплатить ему дивиденды в российской юрисдикции, чтобы деньги не шли в офшор и не замораживались там. С необходимостью такой меры согласны в правительстве, и надеемся внести соответствующие правовые поправки уже в этом году.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов Источник изображения: iz.ru

— Как изменилось число компаний, зарегистрированных в «российских офшорах» (САРах) за прошлый год? Планируется ли делать их более привлекательными — вводить новые льготы для резидентов?

— Видим рост их числа — за 2022 год появилось 83 такие компании, что в три раза больше, чем за 2021-й. Всего за полгода в 2023-м набралось 74. То есть процесс идет, в РФ компании переезжают активно. Понятно, что за рубежом бизнес находится под давлением, а здесь они, в принципе, ничего не теряют — ни в налоговых перспективах, ни в корпоративных решениях. Также сейчас работаем над законодательными поправками, и, возможно, Госдума их примет в следующем году. Согласно им, перевод компании в российскую юрисдикцию будет возможен по решению акционеров. Также продлим до пяти лет и возможность двойной фактической регистрации, чтобы переход был более плавным.

Кроме того, планируем предоставить право правительству принимать решение о смене юрисдикции не только по решению акционеров, но и по решению совета директоров компаний. В мае в первом чтении был принят законопроект, согласно которому САР теперь разрешены не только переезд, но и создание новой компании, инкорпорация с иностранным участием с обязательной передачей активов в иностранном владении. Это большой шаг, ведь фактически из юрисдикции, в которую просто переезжают, в России создается полноценная, в которой можно организовать компанию с нуля. Сейчас уже в САР зарегистрировано 211 таких игроков, предполагаем дальнейший рост. Ожидаем более 250 в этом году.

«Основной приоритет — это проекты с высокой добавленной стоимостью»

— Планируете ли направить средства ФНБ на проекты в ТЭК и авиации в ближайшие годы? Если да, то в какие проекты и какие суммы?

— Да, планируем. Основной приоритет — это проекты с высокой добавленной стоимостью, крупные инфраструктурные проекты. У нас уже 1,2 трлн профинансировано. Выделено на эти проекты до 2025-го 4,2 трлн рублей. И по результату 2023 года думаем, что выйдем на уже так называемые подписанные проекты, в которых начнем финансирование или возьмем на себя обязательства. На этот год планировалось выделить финансирование в размере 2,5 трлн рублей, но, надеюсь, уже в этом году сможем выйти из лимита в 4,2 трлн.

Около 1 трлн будет направлено на развитие отечественного парка воздушных судов, наземного и водного транспорта, также около 1 трлн будет выделено на проекты топливно-энергетического комплекса с большой добавленной стоимостью.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Источник изображения: iz.ru

— Какие еще проекты в приоритете?

— Строительство дорог, инфраструктуры, разработка технологий, а также поддержка капитализации «Аэрофлота» и РЖД и их инвестиционных программ. Например, развитие Транссиба, создание «Аэрофлотом» своей инфраструктуры по обслуживанию самолетов. У них есть и планы по KPI в части выполнения количества полноценных ТО бортов на территории РФ — для этого надо создать инфраструктуру.

Также направляются деньги на выкуп у иностранных лизингодателей самолетов с двойной регистрацией. До 300 млрд рублей выделено на это направление. Кроме «Аэрофлота» могут получить поддержку и другие авиакомпании, например S7.

Нам важно выкупить самолеты официально, снять двойную регистрацию, чтобы они могли обслуживать международные рейсы, ведь с каждым днем растет пассажиропоток.

Будут выделены средства и на обновление метрополитена Санкт-Петербурга — на вагоны и локомотивную часть.

— Какие вы бы выделили основные болевые точки российской экономики сегодня, над которыми ведется работа?

— Основная болевая точка — привлечение инвестиций. Нам нужно дать нормальные долгосрочные инвестиции по нормальной цене для технологического преобразования, суверенитета и импортозамещения. На это и акцентируем внимание. Мы достигли хороших результатов в 2022 году. Намерены продолжить это делать и в 2023-м. Сейчас наша задача — создать фундамент для технологического развития страны и привлечения инвестиций на ближайшие десятилетия. И мы уже строим долгосрочные программы.

Ирина Цырулева

Валерий Воронов