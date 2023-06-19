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Известия.ru

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на $500 млн

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Пентагона Остин: Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на $500 млн

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн, заявил 15 июня глава Пентагона Ллойд Остин.

«Канада выделила еще один пакет [военной помощи] на $500 млн для оказания поддержки Украине. Он будет включать в себя более 200 критически важных ракет ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) для защиты неба Украины», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания созданной западными странами группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Украине.

Он добавил, что страны Запада акцентируют внимание на поставках систем ПВО наземного базирования для Вооруженных сил Украины.

В конце мая стало известно, что Канада поставит Киеву 43 управляемые авиационные ракеты класса «воздух – воздух» AIM-9 Sidewinder из своих запасов.

За месяц до этого канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявлял, что Оттава отправит Киеву 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

В марте сообщалось, что Канада предоставит Украине дополнительный кредит через Международный валютный фонд на $1,76 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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Кредитование
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США
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Продукция
AIM-9
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