США не видят масштабной поддержки ВС РФ со стороны Китая

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо подчеркнул, что Пекин пользуется сложившейся экономической ситуацией

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не фиксируют масштабной материальной поддержки Вооруженных сил России со стороны Китая. Об этом заявил в четверг первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

"Думаю, в плане того, что мне показывают [имеющиеся у администрации США] данные, мы до сегодняшнего дня не видели, чтобы Китай предоставлял масштабную материальную поддержку Вооруженным силам России", - сказал чиновник, выступая в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

"Однако мы видели, что Китай предпринимает действия, которые он предпринимал и во многих других обстоятельствах, пользуясь [сложившейся] экономической ситуацией. Мы на сегодняшний день видим, что Китай во многом приобретал товары у России сравнительно задешево, чтобы гарантировать, что у него есть доступ к дешевой нефти. Поскольку они, как любой импортер [энергоносителей], имели дело с высокими ценами [на топливо], а им нужны энергоресурсы, чтобы удовлетворить потребности населения. И в конечном счете Китай, как любая другая страна, использовал [введенный ранее Западом] потолок цен [на российскую нефть и продукты ее переработки], рассматривает его, я бы ожидал, как потенциальный рычаг влияния на переговорах, когда ведет переговоры [с Россией], как сделала бы любая другая страна", - утверждал Адейемо.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", он указал, что цена должна формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.