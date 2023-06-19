Шойгу заявил, что Россия в рамках ВТС поставляет Алжиру танки, системы ПВО и самолеты

Министр обороны РФ отметил, что это сотрудничество "носит давний, исторический характер"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия в рамках заключенного с Алжиром контракта поставляет стране танки, системы противовоздушной обороны (ПВО) и самолеты. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в четверг в эфире телеканала "Звезда".

"Там большая номенклатура. Это сотрудничество носит давний, исторический характер. Еще со времен Советского Союза основное оружие там - советское, российское. Речь идет об оружии: это и танки, и ПВО системы. Речь идет и о самолетах", - сказал он в ответ на вопрос о поставках Алжиру российского вооружения в рамках заключенного в прошлом году контракта.