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ТАСС

Украина подготовит еще 10 тыс. операторов беспилотников

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Мужчины готовятся к запуску украинского многоцелевого беспилотного авиационного комплекса UJ-22 Airborne
Мужчины готовятся к запуску украинского многоцелевого беспилотного авиационного комплекса UJ-22 Airborne.
Источник изображения: Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров сообщил, что теперь военных будут обучать управлять ударными дронами, нацеленными на поражение живой силы и техники

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Украина начинает подготовку еще 10 тыс. операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Теперь военных будут обучать управлять ударными дронами, нацеленными на поражение живой силы и техники, сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

"Начинаем подготовку еще 10 тыс. операторов БПЛА в рамках проекта "Армия дронов". Если до этого мы в основном учили руководить коптерами разведывательного класса, то теперь открываем новые категории - FPV-дроны и самолеты-бомберы", - написал он в Telegram-канале. Федоров подчеркнул, что большинство из ранее обученных операторов уже выполняют задания в зоне боевых действий.

8 мая министр заявил, что в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) созданы еще восемь ударных рот беспилотников. 5 мая он сообщил, что Украина завершила обучение 10 тыс. операторов БПЛА, в стране функционируют свыше 20 школ для их обучения.

В середине апреля военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщил, что для украинских войск уже подготовлено более 70 рот операторов БПЛА, в каждую из которых входит от 50 до 60 человек личного состава.

В марте в Госспецсвязи Украины заявили, что выделят в 2023 году свыше $855 млн на приобретение беспилотников для ВСУ. Ранее Минобороны страны сообщило, что на увеличение закупок БПЛА для украинских войск в 2023 году из бюджета направят около $544 млн. До этого в ведомстве заявили о формировании в ВСУ рот операторов ударных беспилотников, которые оснастят в том числе терминалами спутниковой связи Starlink. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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