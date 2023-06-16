«Расчеты Киева не оправдались». Почему не задалось контрнаступление ВСУ

Военный эксперт Ходаренок считает, что Запад восполнит потери ВСУ в ходе наступления

В течение последних нескольких дней упорно складывается впечатление, что наступательная операция ВСУ, о которой так долго говорили в Киеве, пошла далеко не по первоначальному плану. С деталями обстановки на фронтах разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

На данный момент времени ситуацию на Запорожском, Донецком, Луганском направлениях и достигнутые при этом ВСУ результаты можно охарактеризовать несколько перефразированными словами классика - от них злодейств ожидали неслыханных, а они втянулись в затяжные бои в районе Великой Новоселки.

Небольшие успехи тактического характера у ВСУ на отдельных участках линии боевого соприкосновения налицо, но продвижение на 700 м, километр, несколько километров отнюдь нельзя назвать результатами, имеющими оперативный характер. Да и в этом случае невольно возникают вопросы - а где же внезапность, быстрота и натиск, без которых военных побед, как известно, не видать как своих ушей?

Не оправдались и расчеты Киева на то, что с первыми огневыми налетами украинской артиллерии российские части и соединения обратятся в беспорядочное и паническое бегство, и придут в себя в лучшем случае за г. Ростов-на-Дону. Такие мнения, между прочим, представителями украинской военно-политической элитой озвучивались.

А между тем полки и бригады ВС РФ упорно удерживают важнейшие рубежи и районы и поражают атакующие мотопехотные и танковые подразделения и части противника. Неприятель в результате упорной обороны и нанесения по нему контратак понес чувствительные потери.

Медленное преодоление украинской армией российских оборонительных рубежей приводит к тому, что на направления обозначившегося успеха противника быстро выдвигаются российские войска с не атакованных участков, подтягиваются противотанковые резервы, перебрасываются подвижные отряды заграждений, они упорно обороняют все населенные пункты и отсечные позиции на флангах участков прорыва.

Таким образом, если ВСУ не прорвали в первый день наступательной операции тактическую зону обороны (а это означает на практике вклиниться в оборону российских войск хотя бы на 15-20 км), то весьма велика вероятность того, что дальнейшие бои приобретут исключительно затяжной характер.

Вместе с тем какие-либо окончательные выводы по результатам наступательной операции ВСУ делать на данном этапе пока преждевременно, ситуация находится в развитии, главные силы украинской армии в сражение еще не введены, обстановка может в любое время резко измениться, причем в любую из возможных сторон.

Поэтому как от бравурных, так и пессимистических оценок в настоящее время лучше воздержаться, поскольку иногда успех операции (боевых действий) решает ввод в бой последнего батальона.

Что касается потерь вооружения и военной техники ВСУ в ходе наступательной операции, то на данном этапе они пока для украинской армии не критичны. Несколько уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley чувство глубокого удовлетворения у российских граждан, безусловно, вызывают, но до утраты боеспособности и отказа ВСУ от наступательных действий дистанция еще, что называется, огромного размера.

К тому же следует учитывать, что утраты в боевой технике вооруженными силами Украины Соединенными Штатами и государствами-участниками НАТО в короткий срок будут компенсированы.

К примеру, в ходе боевых действий в течение последнего времени ВСУ было утрачено 16 БМП Bradley производства США. Однако в очередном пакете военной помощи Белого дома присутствует аналогичное количество боевых машин пехоты этого типа. Не стоит забывать и о том, что на вооружении ВС США находится более 5 тыс. БМП Bradley. Так что отправить Украине в короткие сроки сотню-другую машин этого типа для Пентагона ничего не стоит.

Таким образом, Соединенные Штаты и другие страны Запада вряд ли снизят темпы поставок ВСУ вооружения, военной и специальной техники, причем вне зависимости от результатов наступательной операции. И это произойдет в том числе не из-за большой любви к президенту Владимиру Зеленскому или из-за острых переживаний за судьбу демократии на Украине.

Тут дело совершенно в другом. Специальная военная операция представляет собой вооруженное противоборство примерно равных по силе противников. Иными словами, вооруженный конфликт высокой напряженности. И это отнюдь не разновидность колониальной войны на задворках мира. Именно в противостоянии подобного масштаба очень важно получить богатый статистический материал по результатам боевого применения, эксплуатации и ремонта практически всех образцов вооружения, состоящих на оснащении Североатлантического альянса. А такие данные дорогого стоят. По этим причинам поток военной помощи Украине будет только нарастать и по объемам, и по темпам поставок.

Что касается дальнейшего хода наступательной операции ВСУ, то ситуация в развитии, обстановка меняется с каждым часом.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок