Ректоры вузов презентовали на ПМЭФ успешные практики сотрудничества с Ростехом

Управляющий директор Госкорпорации Ростех по кооперации науки и бизнеса Елена Дружинина выступила модератором диалога «Кооперация науки и бизнеса», который состоялся в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. Диалог был посвящен практикам внедрения научно-технологических разработок в реальный сектор экономики, подготовке инженеров новой формации и роли промышленных предприятий в образовании. Участниками дискуссии стали ректоры ведущих российских технологических вузов, которые поделились своими подходами в выстраивании диалога с отраслевыми компаниями, а также рассказали о подготовке квалифицированных кадров.

В своем выступлении Елена Дружинина подчеркнула, что взаимодействие ученых и бизнеса играет ключевую роль в достижении технологического суверенитета страны и развитии российской экономики: «Трансформация образовательных процессов невозможна без участия крупных государственных корпораций. Необходимо выстраивать непрерывный тесный диалог. В качестве потребителей кадров Ростех является самым крупным работодателем, и мы готовы принимать участие в долгосрочном планировании и в разработке учебных планов».

Ростех участвует в самых крупных промышленных проектах, которые сейчас реализуются на территории России, сообщил директор по особым поручениям Ростеха Алексей Трошин. «За последние десять лет нами реализовано огромное количество проектов в области реконструкции радиоэлектронного комплекса Госкорпорации, накоплен значительный опыт – мы умеем управлять сложными технологическими проектами, плотно интегрированы во взаимодействие с международными научными школами. Мы готовы совместно с научным составом университетов разрабатывать возможность интеграции. Мы координируем действия университетских групп с промышленными предприятиями, чтобы синхронизировать и гармонизировать научно-техническую повестку, чтобы университетам в дальнейшем было комфортно взаимодействовать с нашими промышленными площадками», – рассказал Алексей Трошин.

Ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко представил актуальные разработки в области развития LTE, 5G и будущих поколений связи.

«В настоящий момент у нас разработана собственная библиотека элементов по технологии транзистора с высокой электронной подвижностью – то, что называется p-HEMT технологии 0,15 мкм на GaAs. На заключительной стадии находится разработка библиотеки элементов по GaN HEMT технологии 0,15 мкм. Разработан макет базовой станции 5G с использованием собственной электронной компонентной базы», – уточнил ректор.

В 2023 году НИЯУ МИФИ стал членом Московского кластера фотоники. В рамках деятельности кластера вуз будет проводить работы по моделированию, дизайну, проектированию и разрабатывать технологию производства фотонных интегральных схем на платформе InP.

«Когда есть новая задача, соответствующая инфраструктура, это всегда привлекает молодых людей. Мы очень надеемся, что дальше нам удастся эту привлекательность сохранить», – отметил Владимир Шевченко.

МГТУ им. Баумана является одним из ключевых партнеров Ростеха. По мнению исполняющего обязанности ректора Михаила Гордина, в центре внимания заявленной тематики находятся вопросы, связанные с подготовкой современных высококвалифицированных кадров для отраслей российской экономики.

«Уверен, что благодаря существующим тесным связям с нашими ключевыми партнерами, работающими в контуре Госкорпорации Ростех, мы обеспечиваем наших студентов достойной базой практики, где они принимают самое непосредственное участие в научно-исследовательских проектах внутри сложных технологических отраслей промышленности. Без опыта невозможно стать квалифицированным и эрудированным инженером, поэтому благодаря совместной практике ребята получают ценный опыт, чтобы после окончания учебы они могли сразу приступить к работе как готовые «боевые» единицы. Мы будем тщательно следовать выбранному курсу в части реализации задач государственной национальной политики России в сфере образования и укрепления кадрового потенциала страны», – заявил Михаил Гордин.

Национальный исследовательский технологический университет МИСИС стал одним из шести вузов, где будет реализован пилотный проект по переходу от Болонской к национальной системе образования. Первый проректор МИСИС Сергей Салихов обратил внимание на то, что высшая школа проводит большую работу с партнерами на предмет того, каким должен быть выпускник.

«Современным инженерам необходимо не только знать техническую базу и понимать изменения, которые происходят на уровне микроструктуры материала, но и владеть «мягкими навыками», которые позволяют обосновать причину вносимых изменений. У нас действуют отраслевые экспертные советы, куда входят представители ведущих российских промышленных компаний, которые помогают по вопросам создания и актуализации образовательных программ и подготовки специалистов по адресному запросу. Я считаю, что в данном пилотном проекте очень важно максимально тесно взаимодействовать с бизнес-партнерами, так как наша общая задача – готовить инженеров, способных не только решать задачи, но и ставить их, принимать решения и брать на себя ответственность», – рассказал Сергей Салихов.

Ректор Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого Юрий Боровиков обозначил, как вуз преодолевает разрыв между наукой и бизнесом. «Мы несколько лет назад избрали интеграционной площадкой инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай». Всё это делается, безусловно, усилиями и региона, и губернатора. На площадке размещены НТЦ, инженерные школы, лаборатории вуза. Совсем недавно Объединенная приборостроительная корпорация, входящая в контур Ростеха, приняла решение разместить полностью всю разработческую команду площадки ЦНИИ «Циклон», там же размещается их базовая кафедра», – сообщил Юрий Боровиков.

Современный университет – не только образовательная организация, но и полноценный участник рынка высокотехнологичной продукции, считает исполняющий обязанности ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев.

«Мы готовим кадры, проектируем и разрабатываем оборудование, соответствующие методики и стандарты. Недавно в университете был открыт центр химической и электрохимической обработки материалов для печатных плат, у нас есть инфраструктура для производства высокочистых газов и жидкостей для микроэлектроники. Мы активно участвуем в строительстве новых заводов, и для нас очень важно вовлекать в эту работу студентов, которые своими руками создают новое, участвуют в формировании технологического будущего своей страны», – отметил Илья Воротынцев.

Кроме того, по его словам, лидирующим вузам необходимо объединять возможности и компетенции для создания новых технологий, сетевых образовательных программ, а также обучать уникальных для России специалистов – в том числе междисциплинарных, на стыке нескольких научных направлений и дисциплин. «Один из примеров – сетевая программа РХТУ им. Д.И. Менделеева и БФУ имени Канта, на которой мы уже в этом году будем готовить инженеров для строящегося в Калининградской области завода по производству литий-ионных батарей», – сообщил исполняющий обязанности ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Подводя итог дискуссии, Елена Дружинина обратила внимание на то, что Корпорация принимает активное участие в федеральных проектах, в числе которых – нацпроект «Наука и университеты».

«Предприятия Ростеха являются ключевыми партнерами девяти научно-образовательных центров мирового уровня, передовых инженерных школ. Мы участвуем в программах, сотрудничаем более чем с 300 университетами и ссузами по всей стране. У нас организованы совместные кафедры и лаборатории. Более 300 представителей предприятий Ростеха по совместительству преподают в вузах. Мы продолжаем запускать образовательные программы, их уже более ста, но мы намерены дальше интегрироваться по всем направлениям, готовить перспективные проектные команды, встраивать их в производственные циклы предприятий», – отметила Елена Дружинина.

Кроме того, она напомнила про Научно-технический совет Ростеха, который проводит экспертизу всех новейших технологических разработок. Представить свои идеи и получить обратную связь может каждый университет.

Петербургский международный экономический форум – крупнейшее ежегодное деловое событие в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема программы форума – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».