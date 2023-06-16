Войти
ТАСС

В США заявили, что Запад далек от завершения проекта поставок F-16 Украине

213
0
0
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
Источник изображения: Алексей Ерешко/ТАСС

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, для этого еще предстоит проделать много работы

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Западные страны далеки от реализации проекта поставок Украине американских истребителей F-16, для осуществления данной инициативы еще предстоит проделать много работы. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной западными странами группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Украине.

Его попросили прокомментировать готовность программы поставок Украине истребителей. "Сегодня мы провели заседание с участием представителей различных стран, которые находятся на ранней стадии процесса планирования [данной программы]. Я думаю, что есть намерение нескольких стран взять на себя ведущую роль - [это] Нидерланды и Дания - в вопросе планирования. Предстоит проделать еще много работы. Я думаю, что было бы преждевременно называть конкретную дату, когда F-16 или любая другая модель современного самолета будет использована в боевых действиях на Украине", - ответил генерал.

Он пояснил, что перед тем, как подготовить украинских пилотов к использованию истребителей, их надо обучить иностранному языку. "Колеса пришли в движение, но мы еще далеки от завершения этого проекта", - заключил Милли.

Участвовавшего в пресс-конференции министра обороны США Ллойда Остина также попросили ответить на этот вопрос. "Эта работа продолжается, сегодня нас ознакомили с планом и шагами на будущее, и я должен сказать вам, что за 30 дней, что мы работаем над этим, было много сделано", - сказал он. "Мы продолжим работать с Нидерландами и Данией, по мере того как они разрабатывают этот план. Это займет некоторое время", - указал министр. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
12.06.2023
Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16
05.06.2023
В Киеве заявили, что в "авиационную коалицию" вошли уже восемь стран Европы
30.05.2023
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
03.04.2023
"Бездонный желудок" Украины поглотил всю западную помощь. Европа растеряна
18.11.2022
Частная угроза висит в воздухе
13.07.2021
Русские в воздухе: они прилетают с востока каждый июнь (Berlingske, Дания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 03:21
  • 2
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 16.06 03:18
  • 51253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 02:14
  • 2
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 15.06 21:15
  • 1
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 15.06 16:19
  • 0
«Миротворческая миссия» на Украине уже началась
  • 15.06 12:55
  • 2534
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.06 12:19
  • 0
Самая правдивая ложь, или как «беглые» змагары» стараются поссорить братские народы
  • 15.06 10:32
  • 1
«Чтобы ничего не прилетало». Какой может быть «санитарная зона» между Россией и Украиной
  • 15.06 03:29
  • 1
Путин считает, что ветеранов СВО надо "двигать" в руководство спецслужб
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии