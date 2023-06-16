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Военное обозрение

«Точное поражение цели»: показано первое испытание турецкого боеприпаса HGK-82 с ударного беспилотника

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая оборонка продолжает одновременную разработку новых боевых платформ и предназначенных для них средств поражения.

14 июня состоялось первые испытательные стрельбы боеприпасами HGK-82 с ударного беспилотника Bayraktar AKINCI.

Зафиксировано точное поражение цели

- отмечается в издании ANews.

Как указывается, при этом была использована система точного наведения HGK, разработанная национальной компанией TÜBİTAK SAGE. После её установки на бомбу MK82 турецкого производства боеприпас получил индекс HGK-82.

На днях компания Baykar, выпускающая ударные беспилотники, отчиталась о своих успехах на мировом рынке. Заявляется, что ей удалось обойти конкурентов из США, Европы и Китая. В 2022 году экспорт компании составил $1,18 млрд. На данный момент заказчиками [с учетом уже получивших изделия] БПЛА TB2 являются 30 стран, AKINCI – 6 государств.

Крайним покупателем Bayraktar TB2 является Кувейт, правительство которого на днях одобрило заключенный в январе контракт, предусматривающий поставку 18 ударных беспилотников за $370 млн с учетом 1,8 тыс. «умных» боеприпасов, 3 наземных станций управления и тренажеров. Сами БПЛА при этом обошлись заказчику всего в $90 млн.

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