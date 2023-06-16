Британия, Дания, Нидерланды и США передадут Украине сотни ракет для систем ПВО

Поставки техники уже начались и будут завершены в течение нескольких недель, говорится в совместном заявлении стран

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Лондон, Копенгаген, Амстердам и Вашингтон заключили партнерство с целью скорейшего обеспечения Киева средствами ПВО. Как говорится в совместном заявлении четырех столиц, распространенном в четверг Минобороны Соединенного Королевства, поставки уже начаты и должны завершиться в ближайшие недели.

"Эта инициатива позволит доставить [на Украину] сотни зенитных ракет малой и средней дальности и предназначенные для их использования системы, чтобы защитить ключевую национальную инфраструктуру и обеспечить успех контрнаступательных операций ближайших месяцев. Поставки техники уже начались и будут завершены в течение нескольких недель", - сказано в документе.

В нем подчеркнуто, что Киев испытывает острую нужду в средствах ПВО для отражения ударов, наносимых Россией с помощью крылатых ракет и беспилотников. Заявление приурочено к состоявшейся в Брюсселе встрече контактной группы по поставкам оружия на Украину с участием 50 стран.

Ранее в ходе встречи уже были сделаны заявления о том, что ЕС до конца июля разместит контракты на производство новых боеприпасов для Украины, а Дания готова приступить к обучению украинских пилотов использованию истребителей F-16 на военно-воздушной базе Скрюдструп на полуострове Ютландия.