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ТАСС

Британия, Дания, Нидерланды и США передадут Украине сотни ракет для систем ПВО

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Источник изображения: Enes Yildirim/ Anadolu Agency via Getty Images

Поставки техники уже начались и будут завершены в течение нескольких недель, говорится в совместном заявлении стран

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Лондон, Копенгаген, Амстердам и Вашингтон заключили партнерство с целью скорейшего обеспечения Киева средствами ПВО. Как говорится в совместном заявлении четырех столиц, распространенном в четверг Минобороны Соединенного Королевства, поставки уже начаты и должны завершиться в ближайшие недели.

"Эта инициатива позволит доставить [на Украину] сотни зенитных ракет малой и средней дальности и предназначенные для их использования системы, чтобы защитить ключевую национальную инфраструктуру и обеспечить успех контрнаступательных операций ближайших месяцев. Поставки техники уже начались и будут завершены в течение нескольких недель", - сказано в документе.

В нем подчеркнуто, что Киев испытывает острую нужду в средствах ПВО для отражения ударов, наносимых Россией с помощью крылатых ракет и беспилотников. Заявление приурочено к состоявшейся в Брюсселе встрече контактной группы по поставкам оружия на Украину с участием 50 стран.

Ранее в ходе встречи уже были сделаны заявления о том, что ЕС до конца июля разместит контракты на производство новых боеприпасов для Украины, а Дания готова приступить к обучению украинских пилотов использованию истребителей F-16 на военно-воздушной базе Скрюдструп на полуострове Ютландия. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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