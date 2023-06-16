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Военное обозрение

Сахалинские специалисты разработали для применения в СВО многоразовый FPV-дрон «Лютик-Камикадзе»

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Источник изображения: topwar.ru

Специальная военная операция, проводимая нашими войсками на Украине, буквально подстегнула разработку беспилотников в России. Как оказалось, современные войны уже не ведутся без применения беспилотных летательных аппаратов, а в этом компоненте мы значительно отстаем от Запада и пытаемся наверстать упущенное.

Бойцы в зоне СВО постоянно получают новые разработки российских компаний для тестирования, некоторые экземпляры уже поставляются серийно. Особое развитие сейчас получили FPV-дроны, управление которыми ведется от первого лица. Небольшие беспилотники прекрасно подходят на роль дронов-камикадзе и относительно не дороги в производстве. Используются они и как разведчики, корректировщики и даже бомбардировщики, но только на небольших дальностях.

Очередной дрон-камикадзе под названием "Лютик-камикадзе" разработали на Сахалине. Как заявили специалисты Центра беспилотных технологий, данный БПЛА отличается от остальных FPV-дронов системой сброса с функцией дистанционной активации. Беспилотник способен нести термобарические боеприпасы и выстрелы от РПГ-7 и сбрасывать их на противника.

(...) основное предназначение дрона "Лютик-Камикадзе" - отправка в один конец, но мы использовали небольшую хитрость для того, чтобы сделать дрон многоразовым. В комплекте к аппарату нами разработаны устройства сброса, заточенные под термобарические боеприпасы, а также выстрелы от РПГ-7. Это не просто "сбросники", они интегрированы, их можно активировать с пульта

- приводит ТАСС слова представителя центра.

Как оказалось, этот дрон уже прошел все испытания и применяется в зоне СВО, в первую партию вошло 10 аппаратов. Беспилотник способен доставлять груз в 2 кг на дальность три км, т.е. применяется непосредственно на линии боевого соприкосновения.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
РПГ-7
Проекты
БПЛА
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