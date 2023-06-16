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Известия.ru

Глава Генштаба США Милли не озвучил сроки поставки F-16 Украине

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch

Глава Генштаба США Милли: пока рано обсуждать точные сроки поставки Киеву истребителей F-16

Пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Киеву истребителей F-16, сказал 15 июня председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

«Преждевременного давать конкретную дату, когда F-16 или любой другой тип современных воздушных судов будет задействован в сражениях на Украине», — сказал он журналистам на брифинге.

Мили подчеркнул, что впереди предстоит немало работы.

15 июня врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказал, что истребители F-16 особо не повлияют на ситуацию на фронте, у России есть вооружение против них.

9 июня заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил в беседе с «Известиями», что F-16 — это не волшебная палочка, которая решит все проблемы НАТО в конфликте на Украине.

До этого, 5 июня, военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев подчеркнул, что украинский министр обороны Алексей Резников может врать, говоря о том, что Киев не собирается использовать истребители F-16 для летнего контрнаступления. Он изменит свою позицию, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат эти самолеты, считает политолог.

F-16 — это истребитель американского производства, который имеется на вооружении у многих государств. Украина пытается получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок, после того как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля минувшего года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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