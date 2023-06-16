Шойгу: СВО не повлияла на военно-техническое сотрудничество России с другими странами

По словам министра обороны РФ, военно-техническое сотрудничество в целом в 2022 году достигло "довольно серьезных и больших показателей"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Слухи о том, что специальная военная операция на Украине "ударила" по военно-техническому сотрудничеству России с другими странами, не имеют под собой реальной почвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг в комментарии телеканалу "Звезда".

"Слухи о том, что это (спецоперация - прим. ТАСС) серьезно ударило по военно-техническому сотрудничеству в целом, не имеют под собой никакой реальной почвы", - сказал он.

Шойгу отметил, что военно-техническое сотрудничество в целом в 2022 году достигло "довольно серьезных и больших показателей".