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Известия.ru

Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Пасечник: истребители F-16 не окажут существенного влияния на ситуацию на фронте

Истребители F-16 не окажут существенного влияния на ситуацию на фронте, у РФ есть вооружение против них, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня.

«Понятно одно: нам нужно быть ко всему готовыми. У нас тоже есть соответствующее вооружение, которое будет работать в том числе и против самолетов F-16. Я думаю, существенно повлиять и изменить ход специальной военной операции самолеты F-16 не смогут», — сказал Пасечник в интервью «РИА Новости».

Ранее в этот день Пасечник заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) эффективно справляются с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), они не угрожают Луганску. Кроме того, он отметил, что российские военнослужащие научились сбивать в регионе крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

Накануне, 14 июня, стало известно, что Дания уже на этой неделе предложит дату начала обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16. За два дня до этого министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о том, что обучение украинских пилотов может начаться летом. Она также отметила, что передача истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий, но «поможет Украине стать более совместимой с НАТО».

Союзники по НАТО Дания и Нидерланды возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала, а также по техническому обслуживанию самолетов.

Ранее, в конце мая, готовность обучать украинцев пилотированию F-16 подтвердила Бельгия.

23 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе. Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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