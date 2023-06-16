Войти
ТАСС

Страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. военных ВС Украины

216
0
0
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AFP 2022 / Oleksandr Gimanov

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что эта цифра продолжит расти

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Страны Евросоюза завершили подготовку как минимум 24 тыс. украинских военных и будут продолжать тренировку еще большего числа солдат, а также поставлять Киеву все более продвинутые виды вооружения и боеприпасов. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в качестве специально приглашенного лица на встречу министров обороны стран НАТО с представителями оборонной промышленности альянса.

"Мы уже завершили подготовку 24 тыс. военных для Украины в разных странах ЕС, и эта цифра продолжит расти", - сказал он. - Мы будем наращивать поставки продвинутых сложных видов вооружений".

По словам Борреля, только с апреля страны ЕС поставили Киеву артиллерийских снарядов и ракет на €900 млн и в срочном порядке закупают новые.

"Мы уже получили (с начала апреля - прим. ТАСС) запросы на компенсацию [от стран ЕС] на поставку Киеву снарядов на €900 млн (которые выплачиваются из Европейского фонда мира - прим. ТАСС). Это первая часть нашего плана по поставке боеприпасов из существующих запасов и к концу июля мы подпишем с промышленностью контракты на совместную закупку новых боеприпасов, организованных Европейским оборонным агентством", - сказал Боррель.

Он заверил, что Евросоюз также интенсивно работает в области милитаризации промышленности Европы и расширения производства оружия. "Европарламент обсуждает с Советом ЕС план поддержки военной промышленности, чтобы резко нарастить ее возможности", - заключил глава евродипломатии.

Представляя этот план из трех этапов в конце марта, Боррель заявлял, что на первом этапе ЕС намеревался предоставить Украине для весеннего наступления до 1 млрд снарядов калибра 155 мм, минометных мин и ракет из имеющихся запасов стран союза, на втором этапе сообщество собирается в течение года произвести и передать Киеву еще миллиард артиллерийских и ракетных боеприпасов.

"Мы будем поддерживать Украину сколько потребуется", - повторил Боррель. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
04.01.2023
Макрон пожелал Швеции и Финляндии вступить в НАТО "как можно скорее"
03.01.2023
Как американские демократы стали партией бесконечной войны
19.09.2022
В США заявили о кризисе в западных странах по поставкам оружия Украине
02.11.2021
Express (Великобритания): в Европе нагнетаются страхи в связи с охватившей немцев паникой из-за «путинских учебных бомб»
28.05.2020
Запад изучал Россию: МИД ответил США по «открытому небу»
18.02.2019
Deutschlandfunk (Германия): никто не хочет войны, но на Украине она уже идет
07.02.2019
Лоббирование американских интересов может превратить Европу в богом забытый край
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 03:21
  • 2
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 16.06 03:18
  • 51253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 02:14
  • 2
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 15.06 21:15
  • 1
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 15.06 16:19
  • 0
«Миротворческая миссия» на Украине уже началась
  • 15.06 12:55
  • 2534
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.06 12:19
  • 0
Самая правдивая ложь, или как «беглые» змагары» стараются поссорить братские народы
  • 15.06 10:32
  • 1
«Чтобы ничего не прилетало». Какой может быть «санитарная зона» между Россией и Украиной
  • 15.06 03:29
  • 1
Путин считает, что ветеранов СВО надо "двигать" в руководство спецслужб
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии