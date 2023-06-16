Страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. военных ВС Украины

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что эта цифра продолжит расти

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Страны Евросоюза завершили подготовку как минимум 24 тыс. украинских военных и будут продолжать тренировку еще большего числа солдат, а также поставлять Киеву все более продвинутые виды вооружения и боеприпасов. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в качестве специально приглашенного лица на встречу министров обороны стран НАТО с представителями оборонной промышленности альянса.

"Мы уже завершили подготовку 24 тыс. военных для Украины в разных странах ЕС, и эта цифра продолжит расти", - сказал он. - Мы будем наращивать поставки продвинутых сложных видов вооружений".

По словам Борреля, только с апреля страны ЕС поставили Киеву артиллерийских снарядов и ракет на €900 млн и в срочном порядке закупают новые.

"Мы уже получили (с начала апреля - прим. ТАСС) запросы на компенсацию [от стран ЕС] на поставку Киеву снарядов на €900 млн (которые выплачиваются из Европейского фонда мира - прим. ТАСС). Это первая часть нашего плана по поставке боеприпасов из существующих запасов и к концу июля мы подпишем с промышленностью контракты на совместную закупку новых боеприпасов, организованных Европейским оборонным агентством", - сказал Боррель.

Он заверил, что Евросоюз также интенсивно работает в области милитаризации промышленности Европы и расширения производства оружия. "Европарламент обсуждает с Советом ЕС план поддержки военной промышленности, чтобы резко нарастить ее возможности", - заключил глава евродипломатии.

Представляя этот план из трех этапов в конце марта, Боррель заявлял, что на первом этапе ЕС намеревался предоставить Украине для весеннего наступления до 1 млрд снарядов калибра 155 мм, минометных мин и ракет из имеющихся запасов стран союза, на втором этапе сообщество собирается в течение года произвести и передать Киеву еще миллиард артиллерийских и ракетных боеприпасов.

"Мы будем поддерживать Украину сколько потребуется", - повторил Боррель.