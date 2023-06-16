Войти
Известия.ru

Япония выразила КНДР протест в связи с ракетными пусками

228
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Замминистра обороны Японии Онода: Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском ракет

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным 15 июня запуском двух баллистических ракет. Об этом сообщила журналистам в Токио парламентский замминистра обороны Японии Кими Онода.

«Подобные действия КНДР совершенно неприемлемы <...> В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — сказала она.

По ее словам, пуски несут угрозу миру и безопасности Японии.

Онода добавила, что ракеты КНДР упали в пределах исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Исикава.

Ранее сообщалось об одной запущенной в сторону Японского моря ракете.

В конце мая КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Запуск вызвал экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. По данным агентства Yonhap, ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения.

Позже южнокорейские военные подняли со дна Желтого моря часть, предположительно, ракеты-носителя КНДР, которая должна была вывести на орбиту военный разведывательный спутник. В свою очередь, Пхеньян пообещал провести повторный запуск космического спутника в ближайшем будущем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Южная Корея
Япония
Похожие новости
13.01.2023
Названо условие, при котором США проиграют борьбу на Украине
26.09.2018
Делегация академии Генштаба примет участие в форуме по безопасности в Токио
22.05.2017
Ким Чен Ын запустил НЛО
06.02.2017
Министры обороны США и Японии намерены установить тесное сотрудничество
28.10.2013
Мистификации по обе стороны Тихого океана
15.07.2013
Дивизии против бригад, бригады против дивизий
07.07.2011
Глобальная гонка за возможностям американских беспилотников ("The Washington Post", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 03:21
  • 2
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 16.06 03:18
  • 51253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 02:14
  • 2
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 15.06 21:15
  • 1
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 15.06 16:19
  • 0
«Миротворческая миссия» на Украине уже началась
  • 15.06 12:55
  • 2534
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.06 12:19
  • 0
Самая правдивая ложь, или как «беглые» змагары» стараются поссорить братские народы
  • 15.06 10:32
  • 1
«Чтобы ничего не прилетало». Какой может быть «санитарная зона» между Россией и Украиной
  • 15.06 03:29
  • 1
Путин считает, что ветеранов СВО надо "двигать" в руководство спецслужб
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии