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ТАСС

Летчиков Украины обучат применению F-16 на базе в Дании

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F-16 ВВС Дании
Истребители F-16 ВВС Дании.
Источник изображения: Reuters

Обучение будет проходить на военно-воздушной базе Скрюдструп на полуострове Ютландия

СТОКГОЛЬМ, 15 июня. /ТАСС/. Дания готова приступить к обучению украинских пилотов использованию истребителей F-16. Обучение будет проходить на военно-воздушной базе Скрюдструп на полуострове Ютландия, заявил в четверг исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

"Я хочу сообщить о программе переподготовки и обучения, которая будет реализовываться здесь в течение ближайших месяцев. Отправная точка будет в Дании, - приводит агентство Ritzaus бюро слова политика. - Мы планируем, что это будет в Срюдструпе, где базируются наши истребители F-16".

В четверг на встрече в Брюсселе контактной группы по поставкам оружия на Украину Поульсен представит датский план и призовет к созданию коалиции стран, поддерживающих эту инициативу. "Но возглавлять все это будет Дания в сотрудничестве с Нидерландами", - отметил датский чиновник. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
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