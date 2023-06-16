В Британии сделали неожиданное признание о провале ВСУ и российской обороне

Уже в самом начале контрнаступления Украина стала приближаться к краху, пишет The Guardian. ВСУ несут серьезные потери, и на Западе заговорили о том, что конфликт будет долгим и изнурительным. При этом авторы статьи признают: Россия качественно выстроила оборону.

Питер Бомон

Патрик Винтур (Patrick Wintour)

У России был год на подготовку оборонительных позиций, которые поддерживает завоевавшая господство в воздухе авиация.

На прошлой неделе в российских социальных сетях начали распространять видеокадры существенного военного провала Украины в самом начале контрнаступления – по крайней мере, именно так это представляют русские.

На открытой и ровной местности к югу от Запорожья, которая разделена лесополосами и широкими грунтовыми дорогами, близко друг к другу возле минного поля стоят 12 обездвиженных украинских бронемашин и танков.

На одном видео видно, как снаряды и ракеты попадают в землю и в бронетехнику, среди которой есть поставленные Германией новые танки "Леопард" и американские машины "Брэдли". Видно, как солдаты перебегают в клубах дыма от одной поврежденной машины к другой.

В результате обстрела погибло несколько украинских солдат. Подбитые машины были брошены. Российские комментаторы не скрывали радости по поводу этого поражения.

Стороны представили противоречащие друг другу сообщения о случившемся 7 июня в четырех километрах к югу от села Малая Токмачка. Москва наверняка переоценила важность этого удара, а Киев попытался принизить его значение. И только сейчас <…> появилась возможность разобраться в произошедшем.

В рамках общих наступательных усилий на этом участке фронта 20 единиц украинской бронетехники во главе с двумя машинами разминирования приступили к действиям по прорыву обороны противника, нацелившись на высоту, которую удерживали российские войска.

Вскоре после этого появились краткие сообщения в соцсетях, описывающие, как колонна столкнулась с трудностями около минного поля, потеряв много машин.

Согласно анализу сайта Deepstatemap, который следит за боевыми действиями на Украине, киевские войска попытались провести две атаки. Первая с участием девяти единиц бронетехники, вторая – с участием 11.

Похоже, что первая группа наткнулась на мины, благодаря чему русские узнали о ее приближении. Вторую группу быстро засекли российские разведывательные беспилотники, и она подверглась мощному артиллерийскому обстрелу.

В какой-то момент показалось, что четыре машины "Брэдли", возможно, из состава второй группы, были отправлены на выручку первой, где их и накрыли.

Согласно украинским сообщениям, русские уничтожили один танк "Леопард" и четыре бронетранспортера. Другие машины, в том числе второй "Леопард", по всей видимости, получили повреждения. По некоторым данным, этот танк тоже был брошен.

<…> Похоже, что появившиеся впоследствии видеокадры – это съемка того же самого обстрела, но с разных углов.

<…>

Детали провального наступления важны, потому что они показывают те проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска в ходе контрнаступления. Дело в том, что наступают они на оборонительные позиции, которые русские готовили в течение года. Более того, поддержку обороняющимся российским войскам оказывает авиация, имеющая превосходство в воздухе, что стало весьма заметно с началом украинского наступления.

Комментируя события под Малой Токмачкой в своем аккаунте в Substack, профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета Филипс О’Брайен (Phillips P O’Brien) заявил, что такие потери вполне логичны из-за характера боевых действий.

"Понятно, что эта операция продлится какое-то время. Украина пытается сделать то, что раньше ей сделать не удавалось, пожалуй, никогда. Она пытается осуществить широкомасштабное наступление с применением бронетехники, но без превосходства в воздухе, действуя против хорошо окопавшегося противника, имеющего большое количество оборонительных вооружений", – сказал он.

"Многие из тех преимуществ, которыми сумела воспользоваться Украина, замедлившая за последние полгода продвижение российских войск до черепашьего шага, сегодня на стороне русских", – отметил О’Брайен.

"Украинцам теперь приходится мириться с тем, что они вынуждены направлять вперед свои войска, включая танки, БТР и прочую технику, действуя в условиях, когда им угрожает большое количество самого разного оружия, включая ручные противотанковые гранатометы, имеющиеся у русских повсеместно", – сказал он.

Эти настроения нашли в среду свое отражение на брифинге западных руководителей, которые дали понять, что Украина несет значительные потери и медленно продвигается к главному рубежу обороны русских.

Они заявили, что контрнаступление только начинается, и в нем применяются такие формы ведения боевых действий, каких мы не видели на протяжении десятилетий. Украинские войска вынуждены прокладывать одиночные проходы через минные поля для бронетехники, чтобы та продвигалась по ним к основным линиям обороны русских, которые порой находятся на удалении 20 километров.

"Классические одиночные проходы в минных заграждениях опасны, так как идущая по ним украинская бронетехника не защищена от ударов противника", – сказал один из руководителей во время брифинга.

Он предположил, что это будет "изнурительный и дорогостоящий конфликт", который может продлиться много месяцев.

"Это невероятно трудно. Россия в целом выстроила хорошую оборону, создав подготовленные в инженерном отношении позиции и совершая тактические отходы … Представление о том, что русские просто испарятся, а украинцы проедут прямо по их оборонительным рубежам, – это просто дикие мечты".