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Интерфакс-АВН

"Швабе" и уральский авиазавод создадут в Подмосковье конструкторско-производственный кластер

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее формирования конструкторско-производственного кластера в Московской области, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Цель этого взаимодействия в создании опытного производства новых видов техники. Её выпуском на мощностях Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ) займется УЗГА, - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, конструкторско-производственный кластер будет располагаться на площади более 27 тыс. кв метров. К работе он приступит уже в первом квартале 2024 года после подготовительных мероприятий.

Генеральный директор КМЗ Александр Новиков отмечает, что на первом этапе предприятие предоставит УЗГА имеющиеся ресурсы и окажет поддержку в организации структурных подразделений. "В будущем планируем усилить взаимодействие", - сказал Новиков, на которого ссылается пресс-служба.

В сообщении приводятся слова генерального директора УЗГА Сергея Федорова, который отметил, что сотрудничество с КМЗ позволит расширить производственную кооперацию и создать крепкий задел для дальнейшего устойчивого развития и консолидации.

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Страны
Россия
Компании
КМЗ
КМЗ Зверева
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