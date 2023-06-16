"Швабе" и уральский авиазавод создадут в Подмосковье конструкторско-производственный кластер

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее формирования конструкторско-производственного кластера в Московской области, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Цель этого взаимодействия в создании опытного производства новых видов техники. Её выпуском на мощностях Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ) займется УЗГА, - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, конструкторско-производственный кластер будет располагаться на площади более 27 тыс. кв метров. К работе он приступит уже в первом квартале 2024 года после подготовительных мероприятий.

Генеральный директор КМЗ Александр Новиков отмечает, что на первом этапе предприятие предоставит УЗГА имеющиеся ресурсы и окажет поддержку в организации структурных подразделений. "В будущем планируем усилить взаимодействие", - сказал Новиков, на которого ссылается пресс-служба.

В сообщении приводятся слова генерального директора УЗГА Сергея Федорова, который отметил, что сотрудничество с КМЗ позволит расширить производственную кооперацию и создать крепкий задел для дальнейшего устойчивого развития и консолидации.