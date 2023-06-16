Станционный осмотритель: что глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС

Гросси оценил, как обмеление Каховского водохранилища и украинские обстрелы влияют на безопасность объекта

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 июня в третий раз посетил Запорожскую АЭС. До этого делегация агентства приезжала на объект в сентябре и марте. В этот раз Рафаэлю Гросси показали поврежденные элементы системы охлаждения станции, задвижки, отделяющие пруд-охладитель от обмелевшего Каховского водохранилища, и осколки снарядов от американской артсистемы М777. Гросси признал, что ситуация серьезная, но персонал станции принял меры для ее стабилизации. Глава МАГАТЭ также рассказал, почему его предложения по обеспечению безопасности ЗАЭС, получившие поддержку в Совбезе ООН, не реализуются на практике.

Американские осколки на дне пруда

В ожидании делегации МАГАТЭ советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал журналистам об обстановке на станции. По его словам, периодические артиллерийские обстрелы с украинской стороны несут угрозу системе охлаждения ЗАЭС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Брызгальные бассейны — часть этой системы — представляют собой замкнутый контур. Их дно выложено специальным гидроизолирующим материалом. Если снаряд повредит этот материал, вода уйдет в песок.

Кроме того, обстрелы уже привели к повреждению труб. Для их ремонта бассейны пришлось временно осушить. После этого в резервуаре нашли осколки снаряда американской гаубицы М777.

«Гидроинфраструктура станции на сегодняшний день в порядке, потому что, слава богу, по ней не было внешнего воздействия», — сообщил Ренат Карчаа.

Уровень воды в пруду-охладителе находится в пределах нормы — 16,64 м.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

По словам Карчаа, обстрелы несут и еще одну опасность. Пруд-охладитель отделен от Каховского водохранилища специальными металлическими задвижками, они называются шандоры. После катастрофы на Каховской ГЭС сотрудники станции дополнительно укрепили их.

Сегодня в водохранилище вода находится на отметке 11 м — это значительно ниже, чем в пруду. В этом мы лично убедились на берегу. Разница в уровне воды в двух водоемах видна невооруженным глазом.

В данный момент угрозы станции нет. По словам ее сотрудников, если будет нанесен мощный удар по отдельным частям инфраструктуры, то могут возникнуть проблемы с водой для охлаждения реакторов, однако даже в этом случае существует несколько вариантов решения проблемы водоснабжения АЭС.

«УАЗ» для Рафаэля

Рафаэль Гросси приехал на российском белом «УАЗ Patriot» в сопровождении двух бронеавтомобилей «Тайфун». В них прибыли наблюдатели, которые по принципу ротации сменят своих коллег, несущих дежурство на станции. Делегация МАГАТЭ осмотрела территорию. Директор станции показал главе агентства повреждения от обстрела на брызгальных бассейнах. В частности, продемонстрировал пробитую трубу и найденные осколки от артиллерийской системы М777.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Источник изображения: iz.ru

В прошлый свой приезд на станцию, слушая рассказы ее сотрудников, Гросси постоянно говорил: «Да, очень плохо». Сегодня он повторял другую фразу: «Да, всё ясно». То ли гендиректор уже привык к плохим новостям, то ли действительно полностью разобрался в ситуации.

После этого главе МАГАТЭ показали поврежденную от обстрелов насосную станцию и шандоры. Если из-за обстрелов эти задвижки будут повреждены, вода из пруда уйдет.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси Источник изображения: Фото: REUTERS/IAEA

В ходе осмотра насосной станции Ренат Карчаа обратил внимание на то, с какой стороны здания остались следы от осколков — это однозначно указывает на то, что обстрел велся с контролируемой Украиной территории.

«Власть пера» и МАГАТЭ

«Это был компактный и очень важный для меня визит, — рассказал Гросси журналистам после осмотра станции. — В основном мы были сконцентрированы на оценке последствий разрушения Каховской дамбы и его влияния на работу станции. Я смог посмотреть на ситуацию с прудом-охладителем, шандоры, важные элементы системы охлаждения. Для меня было очень важно лично осмотреть и оценить с учетом моего опыта. С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть и они реальные. Но в то же время был принят ряд мер для стабилизации ситуации. Наша работа продолжится на основании той информации, которую будет давать станция».

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Гросси рассказал о своем докладе в Совете Безопасности ООН. По его словам, его задача была в том, чтобы привлечь внимание всех членов совета, информировать международное сообщество о потенциальной опасности.

«Все мои предложения получили широкую поддержку. Важно, чтобы всё международное сообщество — Российская Федерация, Украина и все остальные — поддерживало нас в наших усилиях», — заявил глава МАГАТЭ.

Однако сейчас реализация предложений агентства по обеспечению безопасности станции нереальна, потому что между сторонами нет соглашения о прекращении огня, признался Гросси.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Источник изображения: iz.ru

«Что касается конкретных шагов, то это постоянное присутствие инспекторов МАГАТЭ на станции. Их задача — информировать международное сообщество. Мы не полиция, у нас нет соответствующих полномочий. У нас есть лишь власть пера, так же как у вас», — сказал он журналистам.

Приезд главы МАГАТЭ не снял вопросов, касающихся безопасности станции. По словам Гросси, агентство не может заставлять кого-то что-то делать, так что гарантии от украинских обстрелов нет никакой.

Не хватает воли

МАГАТЭ не может повлиять на ситуацию, связанную с обстрелами ЗАЭС, поскольку у него нет политической воли на подобные действия, заявил «Известиям» бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.

— В совете управляющих МАГАТЭ — главном исполнительном органе агентства — доминируют западные страны, они и заказывают политику. Генеральный директор МАГАТЭ, как и генеральный секретарь любой международной организации, должен исполнять волю государств-членов, которые представлены своими управляющими. То есть Гросси в этом плане, как и, например, генсек ООН, не является в полной мере политически самостоятельной фигурой, — сказал дипломат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Орджоникидзе полагает, что, вероятно, было бы несправедливо однозначно утверждать, что МАГАТЭ «играет на стороне Запада, но подыгрывает ему — это точно».

— Не надо думать, что Гросси беспристрастен. Может, там технические вещи какие-то и делаются, но в политическом плане — украинцы как обстреливали станцию, так и продолжают это делать. От того, что он [Гросси] приезжает, станция безопаснее не становится, — подчеркнул Орджоникидзе.

Единственной стороной, которая может принудить Киев прекратить обстрелы ЗАЭС, экс-дипломат назвал США, но в Вашингтоне, полагает он, и так осведомлены о методах работы ВСУ.

Дмитрий Астрахань

Валентин Логинов