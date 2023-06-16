Западное вооружение не способно изменить ход конфликта в пользу Киева, заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. По его словам, предоставив Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее.

Сейчас, как я понимаю, все три [поставленные на Украину] системы "Патриот" получили повреждения, которые выведут их из игры. Вопрос о том, можно ли их отремонтировать и вернуть на поле боя, находится вне пределов моей компетенции, поскольку полной картины у меня нет.

Сразу же хотелось бы отметить тот факт, что "Патриоты" не способны сбивать "Кинжалы". Те, кто захочет мне возразить, мол, на самом деле это не так, должны понимать, что подобные утверждения необходимо подкреплять доказательствами. Покажите мне хоть один сбитый "Кинжал". Но таковых нет, а на фото якобы сбитых "Кинжалов" явно изображено что-то другое.

Насколько мне известно, ни одна украинская система противовоздушной обороны, будь то советского или западного образца, не сбивала данный тип ракет. Я бы и рад оказаться неправ, но прежде всего хотелось бы увидеть фотодоказательства сбитых "Кинжалов". Так что на данный момент они продолжают наносить удары, а "Патриоты" не могут их сбить.

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Думаю, можно предположить, что общая численность вооруженных сил Украины составляет около 600 тысяч человек, куда входят и регулярные силы, и терроборона. А наступление будет осуществляться подразделениями, которые предназначены именно для этих целей. Речь идет о 50-60 тысяч солдат, прошедших подготовку в странах НАТО и сформировавших 12 бригад.

Но они не единственные, позиции удерживали другие части, и они будут играть вспомогательную роль в ходе наступления, так что численность будет выше, около 120 тысяч военнослужащих, выделенных для непосредственного участия в заявленном контрнаступлении. Шансов у них, прямо скажем, немного, поскольку в их рядах отсутствует нормальная организация, оборудование и подготовка, логистическая поддержка и планирование — ничего этого нет. Их контрнаступление обречено на провал, и, к сожалению, когда это произойдет, вы увидите, что многие из этих 50–60 тысяч погибнут или получат ранения.

Продолжат ли США предоставлять Украине миллиарды долларов после ее поражения? У меня встречный вопрос. Мы продолжили отправлять деньги в Афганистан после бегства оттдуда? А сколько мы отправили в Южный Вьетнам после поражения? Ответ — ноль. И Украине перестанем. Подобные шаги не в нашем стиле, ведь они бы показали, что нам не плевать на эту страну и ее народ, что мы всем сердцем за них болеем и признаем правомерность предоставления им материальной поддержки, необходимой для восстановления жизненного уклада, разрушенного и уничтоженного вследствие нашей ошибочной политики. Но все совсем не так.

Полагаю — и можете считать это моим официальным заявлением, — что "Леопарды" ничего не изменят на поле боя. Это не такие уж и хорошие танки, к тому же устаревшие. Русские многие годы учились уничтожать их и ведь неплохо научились! Вот уж кто точно не прогуливал занятия. И это касается не только "Леопардов". Прибудут "Абрамсы" — их уничтожат, мы уже поставили туда "Брэдли" — их уничтожили, и так будет со всем оборудованием, которое выставит украинская сторона.

Причина в том, что оно не используется ни так, как задумывалось, ни теми, кем задумывалось. Нельзя просто так дать украинцам базовый набор знаний по обращению с таким чрезвычайно сложным оружием, которое предназначалось для системного использования и не подходит для их модели. Они не знают, как ими пользоваться и как ремонтировать, и поэтому погибнут — таковая суровая реальность. Также важно понимать, что, дав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее.