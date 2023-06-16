Путин изложил президенту Алжира свои оценки ситуации на Украине

Президент России выразил благодарность алжирскому коллеге за готовность посредничать в украинском урегулировании

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия благодарна Алжиру за готовность посредничать в украинском урегулировании. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном.

"Учитывая, что Алжир является участником контактной группы Лиги арабских государств по Украине, со своей стороны изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин конфликта и оценки текущей ситуации", - сказал Путин, отметив, что они с Теббуном "подробно говорили" по этой теме.

"Мы благодарны Алжиру и президенту Алжира за готовность оказать какие-то посреднические услуги", - добавил Путин.

Также Путин подтвердил, что в субботу, 17 июня, он планирует "принять делегацию глав и высокопоставленных представителей ряда африканских стран для обсуждения выдвинутой государствами континента инициативы по украинскому сюжету".