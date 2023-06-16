РФ и Алжир будут готовить многосторонний документ против гонки вооружений в космосе

Он предусматривает в том числе запрет на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозы применения силы в отношении космических объектов или с их помощью

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Алжир будут взаимодействовать в подготовке многостороннего документа, который бы помог не допустить гонку вооружений в космосе. Об этом говорится в декларации, подписанной президентами двух стран Владимиром Путиным и Абдельмаджидом Теббуном. Документ опубликован на сайте Кремля.

В числе направлений для развития сотрудничества в области международной безопасности указано "взаимодействие в целях разработки многостороннего юридически обязывающего инструмента, направленного на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, предусматривающего в том числе запрет на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозы применения силы в отношении космических объектов или с их помощью".

Москва и Алжир также будут сотрудничать в подготовке многосторонних переговоров, цель которых - разработка международной конвенции по борьбе с химическим и биологическим терроризмом на площадке Конференции по разоружению.

Кроме того, две страны считают, что нужно укреплять режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), в том числе путем принятия юридически обязывающего протокола к ней, предусматривающего эффективный механизм проверки.