Вашингтон потребовал от ВСУ результатов. В Киеве недовольны

Вашингтон требует от Киева крупных успехов на поле боя в самое ближайшее время, в противном случае обеспечить прежний уровень военной помощи ему будет сложно, пишет Politico. Однако Украине такое давление не нравится – поспешные шаги могут обернуться серьезным провалом.

Боевые действия редко идут по разработанным политиками расписаниям. В преддверии контрнаступления Украины президент Владимир Зеленский и его ближайшие помощники изо всех сил старались разъяснить эту истину как нервным союзникам, которые хотели как можно скорее увидеть прогресс на поле боя, так и своему народу, с нетерпением ждавшему мощного контрнаступления, чтобы наконец услышать хорошие новости с фронта.

Накануне долгожданного контрнаступления, которое началось на прошлой неделе – позже, чем многие ожидали, – министр обороны Украины Алексей Резников был обеспокоен тем, что ожидания "определенно завышены". "Все хотят еще одной победы", – сказал он. Резников посоветовал союзникам умерить надежды, чтобы избежать последующего разочарования.

Причины беспокойства заключаются в том, что неспособность Украины соответствовать ожиданиям может привести к сокращению объемов международной военной помощи и возобновлению – зачастую косвенного – давления с целью заставить Киев вступить в переговоры с Москвой. "Они хотят следующей победы. Это нормально, это эмоции", – добавил Резников.

Но нетерпеливое желание увидеть решающий удар по России связано не только с эмоциями, но и с политическими расчетами.

Затяжной конфликт может обернуться усталостью Запада, истощением арсеналов и ослаблением единства – особенно теперь, когда Китай, Бразилия и ЮАР продвигают собственные сомнительные планы "мирного урегулирования". И, несмотря на публичные обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", ранее в этом году официальные лица Вашингтона предупредили своих коллег в Киеве, что им необходимо в ближайшее время продемонстрировать крупные успехи на поле боя, в то время как объемы вооружений и помощи со стороны США и европейских союзников продолжают расти.

Они предупредили, что в связи с тем, что Соединенные Штаты постепенно вступают в, мягко говоря, исключительно жаркий и взрывоопасный сезон президентских выборов, сохранять в конгрессе высокий уровень поддержки в отношении выделения экономической и военной помощи Украине может быть трудно. Кроме того, по словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров с представителями Госдепартамента и Совета национальной безопасности США реакция на их вопросы о будущих обязательствах и просьбы часто сводилась к "посмотрим, как пойдет контрнаступление".

Бывший вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ход тех переговоров вызвал тревогу по поводу "сохранения прежнего уровня поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов после окончания этого финансового года", который для федерального бюджета США завершится в сентябре.

Между тем в Европе уже наблюдаются признаки усталости от конфликта и настороженности как среди политиков, так и в рядах общественности. Советник президента Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на этой неделе: "Я понимаю, что, находясь за тысячи километров от Украины, можно месяцами говорить о геополитике, урегулировании и нежелательности эскалации. И допускать разгул “русского мира”".

Что примечательно, даже в Польше – одной из самых верных союзниц Киева –отношение к украинским беженцам продолжает ухудшаться. Согласно результатам опроса, проведенного исследователями из Варшавского университета и Академии экономических и гуманитарных наук, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизился с 49% до 28%.

Итак, политические часы тикают, и их ход необязательно совпадает с темпами военного конфликта.

Последние несколько недель Зеленскому приходится демонстрировать настоящие чудеса эквилибристики. Он внушает надежду на то, что Украине удастся нанести России решающий удар – чтобы укрепить оптимизм и уверенность Запада с целью и дальше получать от него оружие и технику. Одновременно он подчеркивает, что в результате этого контрнаступления Украине вряд ли удастся добиться такого же ошеломляющего и быстрого успеха, как в ходе прошлогоднего прорыва в Харьковской области.

Тот прорыв <…> помог удержать западных союзников на стороне Украины. Однако он также раздул ожидания, усилив шумиху вокруг текущего контрнаступления, которую Киев всячески старался сгладить. Украинские чиновники прекрасно осознают опасения Запада по поводу затяжного противостояния на истощение.

Тем не менее, Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, поскольку они могут обернуться серьезными и дорогостоящими неудачами, которые, в свою очередь, подорвут боевой дух украинцев, разрушат надежды Запада и повлекут за собой серьезные геополитические последствия. Об этом в интервью Politico рассказал один высокопоставленный украинский военный чиновник, попросивший не называть его имени. "Это не похоже на Харьков, – отметил он. – Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились. Их оборонительные линии весьма внушительны. А у нас нет ни людей, ни техники. Прогресс должен быть поступательным".

"Поступательный" – это новое дежурное слово.

В понедельник в своем ежевечернем обращении Зеленский отметил, что "ведутся ожесточенные бои, но мы продвигаемся вперед, и это очень важно. Потери врага – это именно то, что нам нужно".

По словам Бена Ходжеса (Ben Hodges), бывшего командующего войсками США в Европе, это "наступление невероятно важно для будущего Украины". "До настоящего времени высшее военное руководство Киева придерживалось консервативной стратегии постепенного ослабления российских формирований, поступательного продвижения вперед, недопущения серьезных рисков и попыток свести украинские потери к минимуму", –написал он в статье для Центра анализа европейской политики.

"Наступление, очевидно, началось, но я не думаю, что это основная атака. Когда мы увидим, что к наступлению присоединились крупные бронетанковые соединения, я думаю, мы поймем, что основная атака действительно началась", – добавил он.

Однако, хотя основная работа еще впереди, дела, как подчеркнул Зеленский, явно идут тяжело.

И заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила это. "Враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции. Активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. Наши войска при наступлении сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением противотанковых управляемых ракет и дронов-камикадзе", – написала она в Телеграме.

"Пока боевые действия протекают тяжело", – согласился с ней Джек Уотлинг (Jack Watling), аналитик Королевского института оборонных исследований, который проводил оперативный анализ для Генерального штаба Украины. Как он отметил, Киев осознает, что он не в состоянии придерживаться "каких-либо фиксированных сроков", и пытается действовать методично и побуждать "русских вводить резервы, перебрасывая войска с третьей линии обороны для укрепления секторов, находящихся под давлением. Как только эти войска будут выдвинуты вперед, станет легче определить слабые места в позициях русских".

По словам Уотлинга, как только эти слабые места проявятся – если они вообще проявятся, –скорость будет играть решающую роль. Когда Украина доведет "вероятность прорыва" до максимума, тогда можно будет начать основную атаку – и "наступление либо быстро приведет к прорыву, либо провалится". Тогда вопрос будет заключаться в том, сумеет ли Украина перебрасывать свои силы, чтобы закрывать бреши по мере их появления.

Украинцы верят, что они сумеют нанести мощный удар с помощью бригад, которых обучали военные НАТО и которых снабжали западные союзники. Чиновники в Киеве считают, что они сумеют добиться более существенных результатов, чем те "умеренные территориальные приобретения", которые им прогнозировал Пентагон, согласно просочившимся в сеть секретным документам американской разведки.

Но по мере развертывания затяжного контрнаступления запастись терпением придется не только украинцам, но и их союзникам.

Автор статьи: Джейми Деттмер (Jamie Dettmer)