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ТАСС

Остин: Запад концентрирует внимание на поставках Украине систем ПВО наземного базирования

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Американские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin

По словам министра обороны США, Канада выделила еще один пакет военной помощи на $500 млн для оказания поддержки Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Западные страны концентрируют внимание на поставках Вооруженным силам Украины систем противовоздушной обороны (ПВО) наземного базирования. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной западными странами группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Украине.

"Мы по-прежнему сконцентрированы на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах ПВО наземного базирования", - сказал министр, добавив, что поставка этих систем - "один из главных приоритетов группы".

По его словам, "Канада выделила еще один пакет [военной помощи] на $500 млн для оказания поддержки Украине". "Это будет включать в себя более 200 критически важных ракет ПВО для защиты неба Украины", - добавил Остин. 

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Страны
Канада
США
Украина
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