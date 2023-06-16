Остин: Запад концентрирует внимание на поставках Украине систем ПВО наземного базирования

По словам министра обороны США, Канада выделила еще один пакет военной помощи на $500 млн для оказания поддержки Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Западные страны концентрируют внимание на поставках Вооруженным силам Украины систем противовоздушной обороны (ПВО) наземного базирования. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной западными странами группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Украине.

"Мы по-прежнему сконцентрированы на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах ПВО наземного базирования", - сказал министр, добавив, что поставка этих систем - "один из главных приоритетов группы".

По его словам, "Канада выделила еще один пакет [военной помощи] на $500 млн для оказания поддержки Украине". "Это будет включать в себя более 200 критически важных ракет ПВО для защиты неба Украины", - добавил Остин.