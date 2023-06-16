"Наглая ложь". В США разоблачили обман Зеленского и Байдена

Зеленский обещал США не наносить удары по России, а Байден, что не поддерживает операции вне Украины. Эти заявления — наглая ложь, пишет журналист Майкл Трейси в Newsweek. Оба политика обманули простых американцев, и, что хуже всего, СМИ это замалчивают.

4 июня организация, называющая себя "Польский добровольческий корпус", выступила с хвастливым заявлением, в котором подтвердила свое участие в целой серии вторжений на территорию России. Новости об этих наглых рейдах просто шокируют, ведь американские и украинские военные руководители неоднократно заверяли, что никаких нападений на чужие земли не будет. Еще больше поражает то обстоятельство, что вторгшиеся отряды, по всей видимости, состояли из польских солдат.

Польша не просто страна-член НАТО. Это тот член НАТО, с которым Соединенные Штаты наиболее усердно сотрудничают с самого начала в феврале 2022 года российской специальной военной операции на Украине (Варшава отрицает любые официальные связи с "Польским добровольческим корпусом"). Поэтому возникает совершенно очевидный вопрос, который обходят вниманием. Какую, черт побери, политику США проводят на Украине?

Если включить телевизор, то на каждом канале можно услышать ученых мужей, которые верноподданнически наизусть пересказывают общие параметры американской миссии, — по крайней мере, в том виде, в каком о ней ежедневно и напыщенно вещают чиновники из администрации Байдена, разномастные хвастливые конгрессмены и храбрые воины из мозговых трестов. Свобода и самовластие сошлись в великой эпической битве добра со злом, привычно повествуют эти люди. Чаще всего такую историю рассказывают с высоконравственным пафосом, свойственным третьеразрядным фильмам Marvel.

Но оставим в стороне этот обильный поток тщательно переработанных дежурных фраз и зададим вопрос. Кто-нибудь объяснил простыми словами американцам, ставшим главными спонсорами украинских вооруженных сил, что масштабы военных действий, которые они, как оказалось, финансируют, будут постепенно увеличиваться, и в итоге целые взводы польских солдат маршем пойдут на территории России? Кто-нибудь в Вашингтоне давал на это свое согласие? И была ли хоть какая-то возможность публично обсудить зловещие последствия подобных действий?

Теоретически, по условиям договора Соединенные Штаты обязаны прийти на помощь Польше в случае вооруженного нападения на нее. Варшава номинально отрекается от "добровольческого корпуса", однако один польский журналист, пишущий для самого крупного в стране цифрового издания, рассказал, что в феврале присутствовал на учредительном собрании этого объединения в Киеве. Его создавали отнюдь не как разношерстную группировку необстрелянных любителей, а как элитное "разведывательно-диверсионное" формирование, которое с самого начала было "напрямую подчинено Министерству обороны Украины". Судя по сообщению журналиста, корпус должен состоять из "самых опытных польских солдат". Но в этом сообщении была весьма примечательная неопределенность: источник не рассказал конкретно, откуда взялись эти военные.

Есть еще один факт. Незадолго до создания "добровольческого корпуса" в парламент Польши передали законопроект, который должен был узаконить участие граждан страны в боевых действиях в составе ВСУ. Конфликт с Россией необходимо признать "особой ситуацией с точки зрения национальной безопасности Республики Польша", говорится в документе. А для этого нужны "нестандартные политические и законодательные действия со стороны государства".

"Польский добровольческий корпус" проводит совместные операции с "Русским добровольческим корпусом", который является "специальным формированием в составе Министерства обороны Украины". Западные СМИ придумали для него немало благозвучных эвфемистических определений типа "проукраинская группа партизан". Если учесть, как эти якобы самостоятельные "партизаны" хвастались захватами заложников в России и участием во все более эффектных и провокационных нападениях, становится ясно, почему Киеву понадобилось такое правдоподобное отрицание.

"Наземная война пришла в Россию", — провозгласило одно польское государственное СМИ, сообщая новость о том, что солдаты страны перешли границу.

Для многих предоставленные кадры стали поводом для упоительного веселья. Это было чувство первобытной эйфории от вооруженного "возмездия". Между тем, как сообщают издания New York Times и Washington Post, эти названные "добровольцами" элитные солдаты разрушают приграничные российские села предоставленным США оружием. Американские газеты пишут, что данные подразделения "обстреливают ракетами и снарядами жилые кварталы", а удары наносят по целям, которые "не кажутся военными".

Колонны бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, которые производили для солдат США в Афганистане и Ираке, были замечены на въезде с Украины в Россию. И до сих пор никто внятно не объяснил, как именно они там оказались. Может, кто-то в Киеве просто забыл запереть гараж, под завязку забитый поставленными из Соединенных Штатов бронемашинами. Так или иначе, ВСУ убедительно доказали, что применяют американское оружие для нанесения ударов по России. А ведь президент Джо Байден и прочие чиновники из его администрации настойчиво утверждают, что не поддерживают такие действия и не способствуют их осуществлению.

Это довольно странно, но такие разоблачения систематического обмана, которым занимаются власти, ни в коей мере не положили начало обширным дебатам об американском участии в вооруженном конфликте на Украине. Стоит Дональду Трампу, рассказывая о температуре на улице, ошибиться на полградуса, как весь медийный корпус США выворачивается наизнанку, обвиняя его во лжи. Но когда появляются горы неопровержимых доказательств того, что американцам постоянно лгут о расширяющейся интервенции Соединенных Штатов, ушлые комментаторы в основном лишь закатывают глаза. Ну, это если вам повезет и на вас не навесят стандартный осуждающий ярлык "русского пропагандиста".

Говоря об утверждениях, которые можно считать "пропагандой", следует вспомнить, что ровно год назад украинский лидер Владимир Зеленский отправился в США в медийное турне, где от всего сердца обещал американцам: "Мы не собираемся нападать на Россию". Одновременно с ним с такими же заявлениями выступал президент Байден, который настаивал: "Мы не поощряем украинцев и не подталкиваем их к нанесению ударов за пределами своих границ".

Но прошел год, и не осталось никаких сомнений, что Украина все-таки "наносит удары за пределами своих границ", причем делает это все более агрессивно. Это и рейды через границу, и атаки беспилотников на Кремль, и бомбовые удары по жилым кварталам Москвы. Это лишь малая часть того, что произошло за последние недели.

Но пробудить интерес к происходящему очень тяжело — особенно у СМИ, которые с самого начала политически, идеологически и эмоционально поддерживают славную вооруженную борьбу Украины. Одним из очередных ярких примеров стала недавняя статья CNN, в которой "американские высокопоставленные официальные лица" признаются: да, они осуждают удары по России, но неофициально считают, что такие действия являются "умной военной стратегией". Когда государственный деятель говорит одно на публике и совершенно другое — в кулуарах, это стопроцентное доказательство обмана, совершаемого властью, которое только может получить журналист. И тем не менее канал CNN пропустил это мимо ушей, как будто такое признание — лишь легкое дуновение весеннего ветерка. Его даже впечатлило двурушничество высокопоставленных официальных лиц, которых он имеет бесчестие анонимно цитировать.

Получается, что наше государство непрерывно поливает американский народ плохо скрываемой ложью, проводя на Украине политику <...>, которая ничем не похожа на то, как ее представляли в начале. А те общественные сферы, которые должны тщательно анализировать действия властей, просто равнодушно пожимают плечами.

Сколько еще должно появиться наглой лжи и обмана, чтобы не противодействовать им стало невозможно?

Польские солдаты начинают "наземную войну" в России и сами в этом признаются, разве этого недостаточно, чтобы отказаться от преступной беспечности? Содрогание вызывает даже мысль о том, какое нужно потрясение, чтобы привести всех в чувство.

Автор: Майкл Трейси — независимый репортер Substack