Оттава в ближайшее время передаст Киеву 18 бронемашин из ранее объявленных поставок

Как сообщили в Минобороны Канады, Украина также получит 6,75 тыс. винтовок, 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, 250 тыс. патронов калибра 5,56 мм и 70 тыс. патронов к различным снайперским винтовкам

ОТТАВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Канады на следующей неделе передадут Украине еще 18 бронемашин Senator производства канадской фирмы Roshel, о поставках крупной партии которых было объявлено еще в январе. Об этом в четверг сообщило Минобороны страны после встречи министра национальной обороны Аниты Ананд с главами оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

"Министр представила обновленную информацию о выполнении обязательств Канады перед Украиной: все 200 бронированных машин Senator, о поставках которых было объявлено министром Ананд в январе, уже произведены; 116 таких машин доставлены [на Украину] и еще 18 будут доставлены на следующей неделе", - сказано в пресс-релизе.

Кроме того, в ближайшие дни Киев получит 6,75 тыс. винтовок, 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, 250 тыс. патронов калибра 5,56 мм и 70 тыс. патронов к различным снайперским винтовкам. Эти поставки также анонсировались Оттавой ранее. О каких-либо новых пакетах военной помощи в пресс-релизе не сообщается.

В документе напомнили, что на прошлой неделе премьер Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев сообщил, что Оттава передаст Киеву 288 ракет AIM-7 класса "воздух - воздух" и 10 тыс. 105-миллиметровых снарядов для орудий западного производства, но сроков передачи этого пакета помощи не называется.