Запад подготовил почти 60 тыс. украинских военнослужащих для участия в контрнаступлении

Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли
БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Страны Запада подготовили почти 60 тыс. украинских военнослужащих для участия в контрнаступлении. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной западными странами группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Украине.
"В общем и целом, за счет международных усилий было обучено почти 60 тыс. украинских солдат для нынешней [наступательной] операции [Киева]", - сказал американский военачальник.