Запад подготовил почти 60 тыс. украинских военнослужащих для участия в контрнаступлении

Председатель начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине. Фото Reuters.

Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Страны Запада подготовили почти 60 тыс. украинских военнослужащих для участия в контрнаступлении. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной западными странами группы, которая координирует поставки оружия и военной техники Украине.

"В общем и целом, за счет международных усилий было обучено почти 60 тыс. украинских солдат для нынешней [наступательной] операции [Киева]", - сказал американский военачальник.