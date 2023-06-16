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ТАСС

В Роскосмосе сообщили о старте комплексных испытаний макета "Ангары-А5" на Восточном

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«Ангара-А5»
«Ангара-А5».
Источник изображения: Роскосмос

В госкорпорации отметили, что график проведения дальнейших работ пока предстоит утвердить

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Комплексные испытания "Ангары-НЖ" - конструкторско-технологического макета ракеты-носителя "Ангара-А5" - начались на космодроме Восточный. Об этом в четверг сообщили в Роскосмосе.

"На техническом комплексе космодрома Восточный начался первый подэтап комплексных испытаний с использованием "Ангары-НЖ" - макета летной тяжелой ракеты "Ангара-А5", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что график проведения дальнейших работ пока предстоит утвердить.

Макет "Ангара-НЖ" изготовлен на предприятии "Полет" и предназначен для отработки подготовки первой летной "Ангары-А5" к пуску, а также для аттестации технического и стартового комплексов космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный. Макет прибыл на космодром 5 июня.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ). Запустить полноценное серийное производство "Ангары" планируется в 2024 году. 

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