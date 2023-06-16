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Известия.ru

В России впервые запустят в космос частную ракету

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

T1 и SR Space организуют первый в России частный запуск ракеты в космос

Холдинг Т1 и российская компания SR Space осуществят первый в России частный запуск ракеты в космос. Соответствующее соглашение о сотрудничестве сторон в области информационных и аэрокосмических технологий было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) 15 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе IT-компании Т1.

Запуск запланирован на конец текущего года, ракета пересечет линию Кармана (100 км над уровнем моря). В процессе будет проверена работа систем связи, снята телеметрия. Будет передана информация на беспилотный летательный аппарат — эксперимент позволит проверить возможности по управлению беспилотниками с использованием космической инфраструктуры.

«Полученные в ходе полета данные в перспективе откроют возможность доставлять на околоземную орбиту малые космические аппараты и/или группировки из них», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что SR Space отвечает за проектирование, инженерно-конструкторские работы, создание наземной инфраструктуры для запуска и эксплуатацию ракет. Для подготовки полета и последующей обработки полученной информации будет задействована экспертиза холдинга Т1.

«Ожидается, что регулярность запусков после выхода проекта на промышленную стадию может составлять до одного раза в неделю. В будущем это может стать новым стандартом в сегменте коммерческой доставки грузов в космос», — подчеркнули в компании.

Гендиректор холдинга Т1 Игорь Калганов подчеркнул, что сотрудничество с SR Space ускорит развитие частной космонавтики в РФ и упростит доступ к космическим технологиям.

Ранее, 30 мая, в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что в августе состоится запуск автоматической станции «Луна-25». Там объяснили, что впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны.

В тот же день сообщалось, что инженеры НПО «Андроидная техника» и фонда Alpha Robotics Venture разрабатывают роботизированную систему, в задачи которой будет входить освоение Луны.

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