В Конгрессе США недовольны результатами Пентагона в области исследования и разработки гиперзвукового оружия

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Американские конгрессмены требуют от министерства обороны США продолжать исследования и разработку гиперзвукового оружия и ракет высокой дальности.

Стоит отметить, что основным сдерживающим фактором для Пентагона на пути к развитию гиперзвуковых технологий является отсутствие достаточного количества испытательных полигонов, а также прочей инфраструктуры. Однако на практике всё обстоит далеко не лучшим образом: самолёты с тестируемым гиперзвуковым оружием ограничиваются лишь несколькими такими полётами в год.

Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам в своём предложенном законопроекте в области оборонной политики на 2024 финансовый год призывает оборонное ведомство изучить возможность проведения по меньшей мере 2 дополнительных испытаний таких ракет дальнего радиуса действия. Вместе с тем, указывается в пояснительной записке к документу, при их проведении должна учитываться и оценка воздействия на окружающую среду.

Более того, глава американского военного ведомства должен будет к началу 2024 года выступить с докладом перед представителями комитета, в котором будет представлен чёткий план увеличения дальности полёта таких систем. Документ будет предусматривать также и стоимость работ по проведению испытаний на Западном испытательном полигоне, расположенном к северу от Лос-Анджелеса, в штате Калифорния.

Кстати говоря, законопроект содержит и замечание (недовольство) касательно неисполнения Пентагоном своих обязательств по отправке стратегии тестирования вышеуказанных систем, предусмотренных Законом о разрешении на национальную оборону на 2023 финансовый год.

В этом контексте, стоит напомнить и о последнем провальном испытании перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком AGM-183A ARRW, проведённом Минобороны США в марте текущего года.