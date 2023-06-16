Американцы поставят ВСУ больше "Брэдли". Но есть загвоздка

США увеличат поставки БМП "Брэдли" на Украину, поскольку в ходе неудачных наступлений ВСУ быстро их теряют, пишет MWM. При этом, как отмечает автор статьи, количество этой техники на американских складах ограничено, к тому же она имеет серьезные недостатки.

США намерены нарастить поставки боевых машин пехоты "Брэдли" на Украину из-за значительных потерь. Сообщается, что в результате ряда неудачных наступлений против российских войск ВСУ лишились нескольких десятков машин. Новый пакет американской помощи, в который вошли еще 15 машин "Брэдли" и 10 колесных бронетранспортеров "Страйкер", — уже сороковой по счету. Для него администрация Байдена намерена изъять часть собственных запасов. Заявленная цель американской поддержки — помочь Киеву "вернуть свою суверенную территорию и поддержать ПВО Украины". Количество "Брэдли" на американских складах ограничено, поскольку их сравнительно короткий производственный цикл завершился в 1995 году, и с тех пор ни одного автомобиля-преемника в изготовление так и не поступило. Ожидается, что дальнейшую судьбу материальной поддержки ВСУ со стороны США и других стран Запада во многом решит исход новых наступательных операций, развернутых в первую неделю июня. Однако существуют сомнения, что всю утраченную технику удастся восполнить в полном объеме. Военные запасы НАТО (и особенно европейских государств) за последние полтора года упали до критически низкого уровня — как в результате ограниченных промышленных мощностей, так и вследствие огромных темпов расходования вооружений и боеприпасов в ходе украинского конфликта.

США уже передали Украине 113 M2A2 "Брэдли". При этом каждая машина оснащена 25-мм пушками и противотанковыми ракетами в качестве основного вооружения. Поскольку Вашингтон также объявил, что начнет поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, новые снаряды могут усилить огневую мощь новых партий "Брэдли". При этом сама конструкция машины десятилетиями вызывает нарекания из-за ограниченной бронезащиты. Это было продемонстрировано как во время испытаний, так и в ходе войны в Ираке – по многим сообщениям, тогда было уничтожено свыше ста единиц "Брэдли". Поскольку на Тихоокеанском театре военных действий, которому американские военные уделяют основное внимание, эти машины используются крайне ограниченно, Пентагон вполне может перебросить значительную часть их парка на Украину — причем охотнее, чем другие виды техники (например, ракетные комплексы "земля-земля"). "Брэдли" начали широко применяться на Украине лишь с началом новых наступательных операций в начале июня — наряду с другой западной техникой, в частности танками "Леопард 2А6". Хотя захват танков "Леопард" был подтвержден, остается неясным, попали ли в распоряжение российских войск и "Брэдли".