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Известия.ru

Авиакомпания «Якутия» может получить самолеты Ту-214

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба КАПО им. С.П. Горбунова

ОАК: авиакомпания «Якутия» заинтересована в получении самолетов Ту-214

Авиакомпании «Якутия» может получить самолеты типа Ту-214. ПАО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех») и правительство Республики Саха подписали соглашение о соответствующих намерениях на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) 15 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе ОАК.

Предполагается развитие сотрудничества для повышения транспортной доступности региона и обеспечения воздушных перевозок.

«По условиям соглашения правительство Республики Саха выразило заинтересованность в приобретении в парк республиканской авиакомпании «Якутия» воздушных судов Ту-214. Детали и условия контракта будут обсуждаться сторонами дополнительно. По оценке авиакомпании «Якутия» до 2030 года им может потребоваться до 12 самолетов типа Ту-214», — говорится в сообщении.

Ранее, 5 мая, глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что госкорпорация намерена выпустить 10 самолетов Ту-214 к 2025 году. Он также уточнил, что на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова идет строительство новых ангаров.


Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет, способный перевозить до 210 пассажиров. Оснащен отечественными системами и серийно выпускается в филиале ПАО «Туполев» — Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (входит в ПАО «ОАК»).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Ростех
Туполев
Персоны
Чемезов Сергей
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