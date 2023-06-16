Захарова: "израильская модель" сотрудничества не поможет в разрешении ситуации на Украине

В МИД РФ прокомментировали публикацию в газете The New York Times о рассмотрении США возможности предложения Киеву "израильской модели" сотрудничества без присоединения к НАТО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Израильская модель" сотрудничества Вашингтона и Киева не сможет помочь в урегулировании ситуации на Украине. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума.

"Отнюдь не присоединение к НАТО или применение какой-то "израильской модели" сотрудничества с [Североатлантическим] альянсом не может помочь вернуть ситуацию в русло урегулирования", - заявила Захарова, комментируя публикацию в газете The New York Times о рассмотрении США возможности предложения Киеву "израильской модели" сотрудничества без присоединения к НАТО.

Дипломат напомнила, что НАТО является "агрессивным военным блоком". "Представляет угрозу безопасности нашей страны. Собственно говоря, под этим углом мы оцениваем сотрудничество с этой структурой других стран, - подчеркнула она. - Участие в альянсе и взаимодействие с ним не повышает уровень национальной безопасности тех стран, которые включены в НАТО, не способствует безопасности в региональном, международном масштабе. НАТО не проявила себя миротворцем ни в одном регионе мира, то есть опыта такого нет".

По словам Захаровой, лучшей гарантией безопасности Украины является "возвращение страны к внеблоковому нейтралитету и подтверждение статуса безъядерного государства". "Для обеспечения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо признание новых территориальных реалий, обеспечение Киевом основных прав собственных граждан, прежде всего русскоязычных жителей и представителей нацменьшинств, включая придание русскому языку статуса официального", - отметила она.

"В качестве первоочередных мер киевский режим должен прекратить боевые действия. Страны Запада должны прекратить поставку вооружения ВСУ", - заключила Захарова.