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РИА Новости

В СФ предложили создать центр управления беспилотными системами

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Fesenko

Сенатор Шейкин: для управления гражданскими БПЛА необходимо создать Национальный центр

МОСКВА, 15 июня/ Радио Sputnik. Для управления гражданскими БПЛА необходимо образовать Национальный центр, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин.

В статье, опубликованной в "Парламентской газете", сенатор отмечает, что подобная структура должна входить в состав Единой системы организации воздушного движения РФ.

"Одной из ключевых задач такого центра должен стать оперативный обмен данными между органами власти и ответственными лицами объектов, которые располагают средствами для устранения беспилотников", – говорится в статье.

Сенатор также предлагает разрешить частным охранным структурам сбивать дроны, а сами БПЛА оснастить системами ГЛОНАСС.

Радио Sputnik также сообщало, что москвич вызвал полицейских из-за беспилотника, запущенного отцом и сыном.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
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