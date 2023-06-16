В СФ предложили создать центр управления беспилотными системами

Сенатор Шейкин: для управления гражданскими БПЛА необходимо создать Национальный центр

МОСКВА, 15 июня/ Радио Sputnik. Для управления гражданскими БПЛА необходимо образовать Национальный центр, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин.

В статье, опубликованной в "Парламентской газете", сенатор отмечает, что подобная структура должна входить в состав Единой системы организации воздушного движения РФ.

"Одной из ключевых задач такого центра должен стать оперативный обмен данными между органами власти и ответственными лицами объектов, которые располагают средствами для устранения беспилотников", – говорится в статье.

Сенатор также предлагает разрешить частным охранным структурам сбивать дроны, а сами БПЛА оснастить системами ГЛОНАСС.

Радио Sputnik также сообщало, что москвич вызвал полицейских из-за беспилотника, запущенного отцом и сыном.