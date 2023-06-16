"Танки важнее солдат". Американцы раскритиковали решение ВСУ по наступлению

37-бригада ВСУ дорого заплатила за наступление, пишет WP. Западное оружие не помогло. По словам солдат, французские AMX-10 RC и вовсе приходится ставить позади пехоты. Читатели это решение раскритиковали. "Танки украинцам важнее солдат", — написал один из них.

Андреевка, Украина – Бойцы 37-й бригады ВСУ, недавно обученные и вооруженные Западом, должны были прорваться через занятую Россией территорию в первые дни долгожданного контрнаступления.

И они заплатили высокую цену.

По словам военных, 5 июня начав наступление к югу от Великой Новоселки на юго-востоке Донецкой области, они в течение 20 минут находились под сплошным артиллерийским огнем. Вокруг них повсюду рвались снаряды. 30-летний солдат, известный как "Дровосек", видел, как двое сослуживцев в его боевой машине сильно истекали кровью. Один потерял руку и в беспамятстве звал свою семью. "Дровосек" заполз в воронку, но осколки мины прошли сквозь землю и пробили ему плечо.

"Мы остались там, в поле, без танков и тяжелой бронетехники", — сказал "Дровосек". Он согласился поговорить с The Washington Post при условии, что в статье будет указан только его позывной, поскольку он не может обсуждать ход боевых действий. "Нас обстреливали из минометов с трех сторон. Мы ничего не могли поделать", — добавил военный.

По его словам, в отряде изначально было около 50 человек, и 30 не вернулись из боя — были убиты, ранены или взяты в плен противником. Пять единиц бронетехники подразделения оказались уничтожены в течение первого же часа.

Разведывательное наступление 37-й бригады в конечном итоге помогло другим украинским подразделениям занять четыре деревни вокруг Донецка, одной из ключевых точек контрнаступления.

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Выжившие из 37-й бригады, среди которых были американские добровольцы и солдаты, прошедшие обучение в Европе, описали свои испытания как "острие копья в контрнаступлении ВСУ".

Их рассказы позволили увидеть первые реальные картины жестоких боев на новом фронте, открывшемся в этом месяце. И эти картины оказываются далекими от "приглаженных" отчетов о продвижениях и отступлениях, которые предоставляются официальными лицами по обе стороны конфликта. Тяжелые потери 37-й бригады предвосхищают ту ужасную цену, которую украинское руководство готово — и считает, что должно — заплатить за изгнание российских войск и возврат утраченных территорий.

Во вторник украинские части вели бои и на других ключевых участках фронта: в Донецкой области — восточнее Лимана, на окраинах Артемовская, в Марьинке и в Запорожской области, южнее Орехова.

"Противник делает все, чтобы удержать занятые позиции", — написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в сообщении Telegram. Она добавила, что русские упорно отбивались, используя "штурмовую и армейскую авиацию" и "интенсивный артиллерийский огонь".

Россия ответила на контрнаступление Киева ночным ракетным обстрелом.

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Всего через несколько часов президент России Владимир Путин отрицал, что его страна наносит удары по гражданским целям. Во время встречи с военными блогерами и журналистами он обвинил Украину в том, что она является агрессором в военном конфликте. <…> "Они начали эту войну, — сказал он, — а мы пытаемся ее прекратить".

"Ни на одном из участков противник успеха не имел", — заявил Путин. "Они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. … У нас потери в десять раз меньше", — добавил он. Независимо подтвердить его утверждения невозможно.

Во вторник администрация Байдена заявила, что отправит Украине дополнительные вооружения на 325 миллионов долларов из военных запасов США. Пакет включает в себя 25 бронированных машин, которые, возможно, заменят те, что будут уничтожаться по мере усиления боевых действий. Кроме того, Киеву передадут дополнительные ПТРК Javelin и другое оружие для поражения российских танков, артиллерийские и зенитные боеприпасы, а также миллионы патронов для стрелкового оружия и гранат.

На встрече с президентом Байденом в Белом доме во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет помощи и сказал, что контрнаступление Украины "прогрессирует".

"Чем больше земли смогут освободить украинцы, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", — сказал он.

Тем временем украинские силы продолжали продвигаться вперед на критически важной юго-восточной линии фронта здесь, на обширных сельскохозяйственных угодьях Донецкой области.

Киев утверждает, что вернул четыре села — Нескучное, Сторожевое, Благодатное и Макаровку — к югу от Великой Новоселки, примерно на 8,5-километровом участке дороги недалеко от границы с Запорожской областью и примерно в 130 километрах к северу от занятого Россией города Мариуполь.

Сергей Козачинский, пресс-секретарь 35-й отдельной бригады морской пехоты, сказал, что его подразделение помогло взять два села без какого-либо нового западного оружия и техники, которое используется для усиления других соединений вдоль линии фронта. Хотя некоторые из его однополчан прошли подготовку в таких странах, как Великобритания, Норвегия и Испания, за границей побывали не все, как это было в случае с некоторыми специализированными ударными подразделениями.

По словам Козачинского, его бригада заняла село Сторожевое в воскресенье утром и Макаровку в понедельник. От 80 до 90% домов в обеих деревнях были разрушены.

"Наши солдаты имеют высокую мотивацию изгнать врага с нашей территории и закончить конфликт как можно быстрее, — сказал Козачинский. — Даже не обладая всем необходимым вооружением, они могут выполнять поставленные задачи".

Иногда даже полученного с Запада военного снаряжения недостаточно, чтобы защитить украинские войска, уступающие по численность российским, от обстрелов противника.

"Серый" — еще один украинский солдат, который пообщался с нашим изданием при условии, что он будет идентифицирован только по позывному. По его словам, в течение первых полутора часов наступления 37-й бригады под Великой Новоселкой русские вели непрерывный артиллерийский обстрел украинского подразделения. Несколько французских бронемашин AMX-10 RC были уничтожены. По свидетельству "Серого", брони этой техники, которую иногда называют "легкими танками", недостаточно, чтобы надежно защитить солдат. И размещать их приходится позади пехоты, а не перед ней.

Как рассказал "Серый", когда российская артиллерия ударила по их AMX-10 RC, "Дровосек" с трудом выбрался из своей машины и полз около 300 метров, отчаянно пытаясь спастись в лесопосадке.

"Все ожидали, что у нас будет какая-то поддержка, но ее почему-то не было вообще", — сказал "Дровосек". По его словам, у их командира было мало опыта, и он рассчитывал на помощь украинских артиллерийских частей. "Но он совсем стушевался, когда увидел, что этой помощи нет", — добавил солдат.

Наконец, после двухчасового обстрела у русских то ли закончились боеприпасы, то ли они были просто измотаны боем. Украинские силы воспользовались этим моментом, рассказал "Дровосек", заняли позиции противника и отбили немного территории.

Этот рывок украинского подразделения, оказавшийся очень кровопролитным, все же отвлек российские силы, позволив Киеву атаковать с других флангов. После первоначального удара 37-й бригады другие части смогли занять четыре деревни.

"Да, мы понесли большие жертвы, — сказал он. — Но взамен получили какой-то результат".

В отличие от большинства бойцов его подразделения, "Дровосек" получил относительно небольшое ранение. Однако минные осколки все еще остаются в его плече, из-за чего ему трудно стрелять, и его планируют отправить в Киев на лечение.

Но сначала, во вторник днем, "Дровосек" и "Серый" ненадолго остановились у ручья к северу от тех деревень, которые они помогли занять. Солдаты прыгали в воду и плавали под летним солнцем. Казалось, они почти не замечали звуков рвущихся поблизости кассетных боеприпасов и артиллерийских орудий.

"Серый" хотел вернуться в бой той же ночью, чтобы заменить солдат в контратаке.

Их цель ясна: вернуть всю занятую Россией украинскую территорию. А какая следующая большая конкретная задача? Говорят, что это Мариуполь.

"Мы должны продолжать двигаться вперед, — сказал "Серый". — Мы боимся смерти, но понимаем, что у нас нет другого выбора. Нам нужно идти и вытеснить врага с нашей земли".

Комментарии читателей

KevinDJ

"По словам "Дровосека", в его отряде было около 50 человек, и 30 не вернулись из боя — были убиты, ранены или взяты в плен противником. Пять единиц бронетехники подразделения оказались уничтожены в течение первого часа".

Украина не может позволить себе терять людей такими темпами. Русские месяцами создавали сложную линию обороны и зону поражения из артиллерии и мин. Это самоубийство атаковать ее без необходимой поддержки.

Позор США. Эти ваши БМП "Брэдли" — это мобильные гробы.

Mzciry (в ответ Kevin DJ)

Соединенные Штаты не заинтересованы в победе Украины. Государственный департамент США четко сформулировал свою цель: "ослабить Россию". Для этого, по их мнению, военный конфликт должен затянуться. Вот такая наша позиция. Плохо сейчас быть украинцем. Воистину, ужасное место: твои враги хотят убить тебя сразу, а твои друзья хотят убивать тебя медленно. Какой кошмар для украинского народа!

Oneworldnow

Мира теперь между Россией и Украиной никогда не будет. Свободный мир всегда будет рассматривать Россию как угрозу. Она навсегда изолирована. Вряд ли кто-то думает сейчас иначе. Все маски сброшены.

Mzciry (в ответ Oneworldnow)

Ага, Россия "навсегда изолирована" вместе с Китаем, Индией, Бразилией, Ираном, Южной Америкой, Турцией, Саудовской Аравией, Кубой и большей частью Африки. Да, действительно Москва очень изолирована. Я уверен, что Россия и все они вместе чувствуют себя очень одинокими! Ха-ха!

ptgrunner

А ведь дело идет к третьей мировой войне. Байден и его неоконсерваторы просто сошли с ума. Пусть они немедленно прекратят поддержку военного конфликта и переведут его в честные переговоры. Чем дольше мы будем ждать, тем больше будет требовать и брать Россия.

pga6

Этот конфликт – не шутки. Это настоящее военное столкновение с реальными живыми последствиями. Русские потратили большую часть зимы на подготовку к этому "давно ожидавшемуся контрнаступлению". В результате украинцы побиты и терпят поражение.

Украинцы хотят бороться за свою страну и обрести свободу от мирового тирана? Ну хорошо. Пусть попробуют. Пусть наконец заработают себе свою страну. Но пусть знают, что это будет очень больно.

pronen

Украинский конфликт — это прокси-война США с Россией. И люди там умирают только за стремление Вашингтона иметь несколько военных баз на Украине.

terence99

Нельзя ожидать, что Украина победит Россию. Предполагается, что она сможет достаточно оттеснить Москву, чтобы занять наилучшую позицию на переговорах. В противном случае Киев будет иметь дело с русскими сам, потому что Запад достиг своей цели, которая состоит в том, чтобы ослабить наступательный потенциал России и ее готовность использовать свои ресурсы.

BenShir

Я уже говорил это раньше, и меня обвинили в том, что я русский тролль, сумасшедший или того хуже.

Это украинское контрнаступление провалится. У ВСУ нет необходимой поддержки с воздуха. Русские построили мощные оборонительные сооружения и овладели мастерством радиоэлектронной борьбы, чтобы нейтрализовать украинское оружие. Десятки тысяч погибнут с обеих сторон, а Россия все равно будет занимать 15% Украины, а может, и все 20%.

Соединенные Штаты воевали со связанной за спиной рукой во Вьетнаме и просят Киев сделать то же самое.

terence99

Посмотрите на "Индекс демократии". Украину обычно называют гибридным режимом, при котором в стране регулярно фальсифицируются выборы, а это не дает ей стать справедливой и свободной демократией. В таких государствах правительства обычно давят на политическую оппозицию,

независимые судебные органы, притесняют СМИ. В таких странах широко распространена коррупция, верховенства закона нет, уровень участия общественности в политике низкий, а эффективность госуправления вызывает вопросы.

GulfCoastCynic

"По свидетельству „Серого”, брони этой техники, которую иногда называют „легкими танками”, недостаточно, чтобы надежно защитить солдат. И размещать их приходится позади пехоты, а не перед ней".

Значит, танки у украинцев важнее солдат? А я всегда думал наоборот: жизни солдат важнее танков.

Ну что же, звучит как отличная новая стратегия. Тогда за Украину можно не беспокоиться.

Ronrob

Украинцы парни крутые и сопротивляются отчаянно. Однако нам совсем не нужно, чтобы все они были убиты, искалечены или ранены в этой кровавой бойне. Единственный путь — это переговоры, и мы все это знаем. Так что давайте проложим путь к переговорам под руководством Турции, Израиля или Китая и остановим этот военный конфликт прежде, чем он выйдет из-под контроля.