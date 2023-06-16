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ТАСС

Германия и Польша представят дальнейший план техобслуживания танков Leopard

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Нидерланды и Дания отчитаются о прогрессе в обучении украинских пилотов управлением западными истребителями

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Представители Германии и Польши на заседании контактной группы по военным поставкам Украине расскажут о дальнейших мерах по поддержанию боеготовности и обеспечению технического обслуживания предоставленных Киеву танков Leopard. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в четверг на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе в преддверии заседания.

"Германия и Польша расскажут нам о дальнейших шагах [по выполнению] жизненно важной задачи по поддержанию боеготовности переданных Украине танков Leopard", - сказал глава Пентагона. Он также отметил, что Нидерланды и Дания в ходе встречи отчитаются о прогрессе в обучении украинских пилотов управлением западными истребителями, в том числе F-16. "Мы приветствуем инициативы, которые привели к формированию двух коалиций - по обучению [военнослужащих ВСУ] на истребителях и по обеспечению Украины танками Leopard", - отметил Остин. 

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