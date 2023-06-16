NYT: в Конгрессе США назревает раскол в вопросе поддержки Украины

По данным газеты, причиной стал недавно принятый законопроект о приостановке действия потолка госдолга

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Двухпартийный консенсус американского Конгресса по вопросу поддержки Украины начинает ослабевать на фоне начала украинского контрнаступления. Об этом в среду сообщила газета The New York Times.

По ее данным, принятый недавно законопроект о приостановке действия потолка госдолга укрепил позиции в Палате представителей правых республиканцев, которые давно выступали против выделения огромных сумм в помощь Украине, что усилило разногласия внутри Республиканской партии. Серьезные внутрипартийные разногласия наблюдаются между сторонниками жесткой консервативной линии, призывающими сократить поддержку Украины и перенаправить финансирование на решение внутренних проблем США, и традиционных консерваторов, которые считают помощь Киеву жизненно важным инструментом борьбы за демократию, пишет издание.

Законопроект усилил давление на спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и усложнил продвижение новых пакетов помощи Украине. Маккрати, ранее заявлявший о безоговорочной поддержке финансирования Киева Соединенными Штатами, изменил риторику после достижения договоренности о потоке госдолга, заявив журналистам, что выделение Украине помощи, выходящее за рамки бюджета, станет "подрывом соглашения".

Скептицизм в отношении Украины растет и среди прогрессивных демократов, которые оказались возмущены ограничением расходов на внутренние нужды США в сфере образования, жилья и продовольственной помощи при отсутствии финансовых ограничений в военной сфере. Они считают, что любая дальнейшая помощь Киеву должна сопровождаться повышением невоенных расходов.

Тем не менее, как отмечает газета, будущие законопроекты о дополнительных расходах для Украины сверх установленного бюджета, скорее всего, получат достаточную поддержку в обеих палатах Конгресса, поскольку число сторонников поддержки Киева превышает количество ее противников, хотя принятие подобного законодательства усложнится на фоне нарастающих противоречий.

9 июня Пентагон сообщил, что власти США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, в него войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. В Пентагоне заверили, что "США продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину средствами, необходимыми ей непосредственно на поле боя", а также помощью в сфере безопасности на долгосрочной основе. Во вторник Вашингтон сообщил о выделении Украине нового американского пакета оружия и военной техники на сумму $325 млн.