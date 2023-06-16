В России впервые запустят частную ракету в космос

Запуск запланирован на конец 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российская компания SR Space и IT-холдинг Т1 подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о разработке суборбитальной ракеты-носителя и ее запуске за линию Кармана, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании SR Space, осуществить запуск планируется в конце года. "Запуск запланирован на конец текущего года. <…> Будет выведена полезная нагрузка в виде передатчика сигнала", - отметили в компании.

Предполагается, что сигнал, отправленный на землю передатчиком, будет принят беспилотниками, созданными компанией. "Это необходимо для отработки взаимодействия с беспилотными авиационными системами (БАС), тестирования технологии дистанционного управления ими и полета роем в автоматическом режиме", - пояснили в пресс-службе.

Это будет первый в России запуск частной суборбитальной ракеты на высоту более 100 км (считается, что именно на этой высоте начинается космос). Длина носителя составит 5,17 м, диаметр - 0,45 м, масса - 253 кг.

"В последнее время нам пришлось ускориться и трансформировать свой бизнес, поэтому мы переходим к коммерческим пускам на год раньше, чем планировали, из-за быстро растущего спроса на вывод космических аппаратов в космос" - приводит слова генерального директора SR Space Олега Мансурова пресс-служба компании.

В пресс-службе также уточнили, что во время запуска будут применяться разработанные холдингом Т1 технологии. В частности, для вычисления аэродинамических и тепловых нагрузок, действующих на ракету, планируется использовать систему инженерного анализа САЕ, для ускорения трехмерных аэродинамических и тепловых расчетов - вычислительные мощности T1 Cloud. "Полученные в ходе полета данные в перспективе откроют возможность доставлять на околоземную орбиту малые космические аппараты и/или группировки из них. Это может стать новым стандартом в секторе коммерческой транспортировки грузов в космос", - отметил генеральный директор холдинга Т1 Игорь Калганов.

SR Space стала первой в РФ частной компанией, которая осуществила два пуска ракет в год. В прошлый раз ракета компании стартовала в декабре 2021 года с полигона Капустин Яр.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.