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НАТО внимательно следит за ядерным потенциалом России, заявил Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс внимательно следит за тем, что делает Москва в отношении своего ядерного потенциала, подчеркнув, что пока нет каких-либо тревожных изменений. Об этом он сообщил перед началом двухдневной встречи в Брюсселе глав Минобороны стран НАТО.

"Мы внимательно следим, что делает Россия, но мы не видим никаких изменений в позиционировании ее потенциала, которые бы потребовали наших ответных шагов", — указал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что "российская ядерная риторика опасна" и отметил, что Москва "вкладывала большие инвестиции в новые современные ядерные возможности, а также развернула много новых возможностей, включая у границ НАТО". Речь идет о крайнем Севере, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Российский лидер пояснил, что международные обязательства не нарушаются. Россия, по словам Путина, не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали Соединенные Штаты в течение десятилетий.

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Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
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