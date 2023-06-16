НАТО внимательно следит за ядерным потенциалом России, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс внимательно следит за тем, что делает Москва в отношении своего ядерного потенциала, подчеркнув, что пока нет каких-либо тревожных изменений. Об этом он сообщил перед началом двухдневной встречи в Брюсселе глав Минобороны стран НАТО.

"Мы внимательно следим, что делает Россия, но мы не видим никаких изменений в позиционировании ее потенциала, которые бы потребовали наших ответных шагов", — указал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что "российская ядерная риторика опасна" и отметил, что Москва "вкладывала большие инвестиции в новые современные ядерные возможности, а также развернула много новых возможностей, включая у границ НАТО". Речь идет о крайнем Севере, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Российский лидер пояснил, что международные обязательства не нарушаются. Россия, по словам Путина, не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали Соединенные Штаты в течение десятилетий.