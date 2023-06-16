Российская компания SR Space выполнит первый частный космический пуск в конце 2023 года

Санкт-Петербург. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Российская частная космическая компания SR Space (бывшая Success Rockets) планирует выполнить запуск суборбитальной ракеты на высоту более 100 километров в конце 2023 года, сообщили в пресс-службе компании.

"Российская частная космическая компания SR Space совместно с российским ИТ-холдингом Т1 осуществят первый в России запуск суборбитальной ракеты частной компании на высоту более 100 километров", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что запуск запланирован на конец текущего года.

"В рамках него планируется преодолеть линию Кармана. В ходе запуска на высоту более 100 км будет выведена полезная нагрузка в виде передатчика сигнала. Передатчик, достигнув конечной точки назначения, отправит на землю сигнал, который будет принят беспилотниками, созданными SR Space", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы SR Space, длина ракеты составит 5,17 м, диаметр - 0,45 м, масса - 253 кг, тяга двигательной установки - 2,7 кН.

"В последнее время нам пришлось ускориться и трансформировать свой бизнес, поэтому мы переходим к коммерческим пускам на год раньше, чем планировали, из-за быстро растущего спроса на вывод космических аппаратов в космос", - рассказал генеральный директор SR Space Олег Мансуров, слова которого приводятся в сообщении.

Соответствующее соглашение о разработке ракеты-носителя и его запуске было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).