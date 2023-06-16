Расчет разведывательного БЛА "Суперкам" ЦВО обеспечил наведение артиллерии на цель ВСУ

ЦАМТО, 15 июня. Расчет БЛА "Суперкам" ЦВО обеспечил наведение на цель артиллерии, а также контроль поражения командного пункта и личного состава ВСУ на Краснолиманском направлении. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, расчеты БЛА ежедневно выполняют воздушную разведку на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения для выявления скрытного перемещения противника в дневное и ночное время суток.

Воздушные разведчики, тесно взаимодействуя с артиллерийскими подразделениями Центрального военного округа, ведут работу по корректировке огня и, таким образом, осуществляют контроль уничтожения выявленных скрытых целей националистов.

Благодаря слаженным действиям артиллерии и расчетов БЛА, в ходе боевой работы были уничтожены бронеавтомобили американского производства "Хамви", М-113, гаубицы М777, командный пункт, личный состав и ряд других целей.

Конструктивное исполнение с модульной архитектурой позволяет оперативно менять полезные нагрузки БЛА и варьировать состав бортового оборудования. Высокая устойчивость и хорошая управляемость позволяют использовать БЛА "Суперкам" в сложных метеоусловиях. Компоновочная схема с тянущей силовой установкой наилучшим образом соответствует решаемым задачам и обеспечению безопасности личного состава расчета, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.