Россия не собирается проигрывать на Украине, но и Запад не сдается

Украинский конфликт на глубинном уровне — это война между США и Россией, пишет Geopolitika.news. Москва не собирается ее проигрывать. Но не сдается и Вашингтон. Лучше всего это подтверждает его инициатива провести саммит за мир на Украине, преследуя при этом совсем другие цели.

Зоран Метер

На прошлой неделе в норвежской столице Осло состоялась встреча министров стран-членов Североатлантического альянса, последняя перед саммитом, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе.

На этой встреча Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении США и остальных членов НАТО предоставить Киеву новый "весьма внушительный пакет политической и материальной помощи".

Однако одной из главных тем встречи министров стал вопрос, как быть с Украиной? Восточное крыло Североатлантического альянса под предводительством Польши требует, чтобы Украину как можно скорее приняли в НАТО, то есть нужен точный план и конкретные сроки, когда это произойдет. Западные же члены альянса против и считают, что сейчас, пока не кончился вооруженный конфликт, слишком рано говорить об этом, так как в противном случае не исключено прямое столкновение НАТО с Россией.

Поэтому вероятно, что до саммита в Вильнюсе заинтересованные стороны попытаются найти некое среднее решение, благодаря которому взаимодействие с Киевом поднялось бы с уровня комиссии НАТО — Украина до уровня Совета НАТО — Украина, разумеется, вместе с обещанием Украине, что она вступит в Европейский Союз (акцент я тут делаю на слово "обещание"). Киев подобное вряд ли устроит, поскольку, получается, он и в будущем останется "один на один" с Россией, какой бы значительной ни была помощь Запада. Но Владимиру Зеленскому особо не из чего выбирать.

Рискованные украинские удары

Однако разногласия вызывает и еще кое-что. США и Европа по-разному смотрят на удары, которые Украина наносит по российской территории за границами самой Украины. Об этом на прошлой неделе написал американский "Блумберг".

Речь идет о том, что государства, поддерживающие Киев, расходятся во мнении насчет того, как ответить на операцию Москвы в момент, когда Украина все чаще наносит удары по российским территориям. США публично осудили подобные вылазки, а один европейский дипломат заявил, что союзники стараются не обсуждать этот вопрос, поскольку он вызывает разногласия.

Но и те, и другие призывают к осторожности, когда речь заходит о том, вправе ли Украина наносить удары по российской территории, ведь есть опасность, что это приведет к эскалации, то есть расширению вооруженного конфликта.

Опасная британская игра на эскалацию

Тот же "Блумберг", но уже в другой статье, писал о том, что на прошлой неделе в Эстонии британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил журналистам, что Украина вправе "применять силу за пределами своих границ, подрывая возможности России применять силу на территории самой Украины". Джеймс Клеверли сказал, что не будет комментировать удары дронами по Москве во вторник, но отметил, что "законные военные цели за пределами Украины — неотъемлемая часть ее самообороны".

Однако другие союзники осторожнее британцев. Франция поддерживает право Украины на самооборону, но напоминает, что ее военную помощь нельзя применять в ходе ударов по России. Французские руководители добавляют, что если Киев хочет делать больше, то пусть полагается на собственные силы, и Париж в этом смысле не может диктовать ему, как воевать.

"Все, что происходит внутри России, крайне трудно оценивать, — заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, выступая перед встречей со своими коллегами по НАТО. — Поднимают ли волну протеста внутри России подобные акции или внешние силы?"

"Отправляя оружие Украине, мы исходим из того, что ей нечем защищать свою территорию… Конечно, именно в этом заключается цель нашей военной помощи", — сказал финский министр.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неохотно говорит о применении западных вооружений для ударов по России. "Оперативное решение о том, как применять оружие, должны принимать сами украинцы", — сказал Йенс Столтенберг журналистам во вторник. "Это трудный выбор", — добавил он.

Вместе с тем США воздерживаются от поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, поскольку они позволили бы поражать цели в глубине России.

Однако британский "авангард" не ограничивается одними только поставками оружия Украине. Так, 18 мая в американском "Уолл-стрит джорнэл" появилось сообщение о том, что "специальные подразделения Соединенного Королевства из Особой воздушной службы и Полка специальной разведки, а также Особой лодочной службы работают очень близко к зоне боевых действий на Украине".

Американское СМИ написало, что эти акции якобы отражают политические расхождения с США, поскольку Вашингтон якобы "воздержался от отправки специальных сил с целью прямой помощи украинцам на передовой". Правда, подобные заявления звучат довольно смешно, особенно если вспомнить многочисленные донесения американских специальных и разведывательных служб, которые действуют на Украине.

Вместе с тем источники в разведслужбах единодушны в том, что спецслужбы, которые спонсируют Соединенные Штаты Америки, напрямую поддерживают украинские силы, в том числе направляя их удары не только по российским войскам, но и по объектам внутри самой России. В статье "Уолл-стрит джорнэл" намекает, что единственная разница между американскими и британскими спецслужбами в том, что те, которые отправил Лондон, непосредственно участвуют в боевых операциях на передовой, а их американские коллеги "лишь оказывают консультативные услуги".

Россияне уверены, что означенные британские специальные силы напрямую включены в планирование и реализацию ежедневных диверсий и террористических нападений.

Украинский конфликт на глубинном уровне — это война между США и Россией

Украинский конфликт на самом поверхностном уровне — это конфликт между Россией и Украиной. Но все больше тех, кто понимают, что на глубинном уровне это война между США и Россией. Есть и другие уровни, но мы сейчас остановимся на этих.

Больше никто на Западе не скрывает, что без его военной и финансовой помощи Украина уже давно потерпела бы поражение. Об этом недавно говорил и немецкий министр обороны Борис Писториус во время выступления перед Бундестагом, посвященного необходимости продолжать поставки оружия Киеву. По его словам, в противном случае Украина проиграет за несколько дней. Это заявление вызвало негодование у официального Киева. Но и он точно знает, что, какими бы военными кадрами он ни располагал, какими бы подготовленными и смелыми они ни были, победу все же обеспечивает военная техника, деньги и сырье. Иными словами, все то, чего у Украины нет.

Таким образом, всем, кто думает собственной головой, ясно, что на украинской земле сейчас разворачивается необъявленная война между Россией и Западом, и именно поэтому она так опасна. Я бы даже сказал, что этот вооруженный конфликт опаснее знаменитого Карибского кризиса начала 60-х годов прошлого века. Ведь тогда и обыватели, и политики понимали ситуацию и боялись возможного взаимного уничтожения. Более того, тогда все-таки существовали политические и дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном в рамках разных международных форматов. Теперь нет ни того, ни другого. Чуть позже я еще напишу об этом испарившемся страхе, а сейчас давайте поговорим о возможной эскалации и о том, кому она выгодна.

Украина не хочет одна воевать против России

Великобритания продолжает играть роль "первой скрипки" в деле "подливания масла в огонь" украинского вооруженного конфликта. Лондон обостряет обстановку, отправляя Киеву ракеты "Сторм Шэдоу" дальностью до 300 километров, противотанковые боеприпасы с обедненным ураном, а прежде англичане отправили свои современные танки "Челленджер-2". Кроме того, Великобритания инициировала отправку коалицией союзников американских самолетов F-16. Тем самым Лондон пересек все красные линии, хотя официально они таковыми никогда не назывались, и озвучивали их только российские аналитики. Несмотря на все это, реально в эскалации заинтересован, прежде всего, Киев.

Все больше украинцев понимают, какую "большую игру" ведут Соединенные Штаты Америки, то есть видят схватку между США и Россией на украинской земле. Вашингтон действует руками украинцев, отправляя им оружие "до победного конца". И в этой войне гибнут русские и украинцы (вспомните хотя бы Бахмут), что уже становится проблемой.

"Убийство русских как лучшая американская инвестиция"

Однако об этом ничего не сказал американский сенатор Линдси Грэм, когда на прошлой неделе нанес визит в Киев. Он "только" сказал, что американские поставки вооружений позволяют "убивать русских", и это якобы "лучшая американская инвестиция за всю историю".

Украинская пропагандистская машина тут же искусно "упаковала" эти слова и предъявила общественности, хотя американская сторона быстро отреагировала, заявив, что высказывание намеренно "слеплено" из двух заявлений Грэма, прозвучавших на встрече в Киеве.

Но подобное оправдание Москву не удовлетворило, и она объявила Линдси Грэма в международный розыск, хотя, конечно, и понимает, что будет очень сложно добраться до одного из самых влиятельных американских сенаторов и представителя американского "глубинного государства".

Интересно, что сам Грэм тут же объявил, насколько горд тем, что Москву возмутило его заявление поддержки Украине, и при этом он ни в чем не отступился от своих слов, вызвавших такой резонанс.

По мнению Владимира Зеленского, другие тоже должны жертвовать собой

Но давайте вернемся к первоначальной мысли. Конечно, помимо самих украинцев, "большую американскую игру" в украинской войне очень хорошо видит и украинское руководство. Оно не заинтересовано, чтобы гибли только одни украинцы, и чтобы страдала только их страна. Также киевские власти понимают, США и НАТО уже вложили денег и оружия, а также авторитета в этот вооруженный конфликт. Именно в этом Владимир Зеленский и видит шанс на то, чтобы непосредственно вовлечь в него союзнический Запад. Пусть, мол, и другие жертвуют собой в войне с Россией, а не только посылают помощь.

И тут мы возвращаемся к нападениям украинских диверсионных группировок на российские пограничные территории, а также к атаке восьми беспилотников на Москву. Все это обостряет обстановку. Ясно, что они поставили этот вооруженный конфликт на более высокий уровень, особенно если вспомнить еще и недавний удар дронами по московскому Кремлю. Поэтому Россия официально предъявила обвинения Киеву, квалифицировав удар как покушение на президента России Путина, оставив за собой право на соответствующий ответ в нужный ей момент.

Если все это не самый верный путь к эскалации, то пусть кто-нибудь убедит меня в обратном.

Они хотят пробудить пацифизм в России, но получат обратное!

Но и на Западе, и в Киеве все еще есть много тех, кто считает, что эти украинские удары — лучший способ дестабилизировать внутреннюю политическую и социальную обстановку в России, и что в итоге они могут привести к желанной победе в войне или к миру на условиях Запада.

Но я бы сказал, что те, кто думает подобным образом, или очень наивны, или слишком любят риск. Ведь вместо ожидаемого усиления антивоенных настроений и пацифизма нападения на Москву и российские пограничные регионы, как и террористические акты вроде убийства в Санкт-Петербурге военкора или дочери российского философа Александра Дугина в Подмосковье, порождают лишь радикализм и милитаризуют российское общество!

Радикализм распространяется даже среди простых, прежде не слишком вовлеченных в происходящее людей, а российские государственные СМИ только умело подпитывают эти радикальные настроения. Все больше тех, кто требует применения самых решительных военных мер и не только, как говорится, против "режима в Киеве", но и против самого Запада. Эти меры предполагают, в том числе, применение оружия массового поражения, против которого выступает все меньшее число российских граждан. Более того, многие из них откровенно спрашивают, почему военно-политическое руководство государства медлит с решительным ответом, для которого, как известно, у России достаточно возможностей.

Чего ждет и чего хочет Владимир Путин?

Все это время Владимир Путин (ввиду первоначально незапланированной продолжительной войны) терпеливо ждет роста национального гнева именно в направлении радикализации, а не пацифизма. Правда, в ожидании "критической массы", которая ему "развяжет руки", он вынужден действовать осторожно, поскольку ситуация весьма сложная.

С одной стороны, он все еще хочет обратить внимание Вашингтона на то, что чаша российского терпения переполнена (в этом смысле радикализация российского общества ему на руку), но так, чтобы США восприняли его предупреждения всерьез без необходимости предпринимать какие-то радикальные шаги. Это ясно говорит о рациональности Владимира Путина и о том, что Запад это хорошо понимает, несмотря на глупости СМИ о состоянии его здоровья и прочее. В этом контексте я и рассматриваю неожиданно долгие колебания с началом украинского весеннего контрнаступления, поскольку те, кто должны знать, знают, что Россия не "тюфяк", несмотря на противоположную риторику.

С другой стороны, Владимир Путин вынужден внимательно следить за настроениями российских граждан, так как недовольство сторонников радикальных военных мер может вырасти настолько, что поставит под угрозу его режим. Чтобы воспрепятствовать этому в случае необходимости, Владимир Путин, несомненно, пойдет на эскалацию войны любой ценой.

Ведь в российском обществе сформировано доминирующее мнение, которое долгое время насаждалось как самим Путиным, так и всем военно-политическим руководством России, — мнение об украинском вооруженном конфликте как об отечественной войне, то есть как о войне за выживание страны. Когда эта мысль укоренилась в обществе, намного проще им управлять и принимать трудные решения.

Рост патриотизма и радикализма Владимиру Путину на руку еще и с точки зрения мобилизации ресурсов. Сейчас в спешном порядке идет набор профессиональных военных по контракту при поддержке широкой медиа-кампании. Государство обязуется выплачивать им большие, причем не только по российским меркам, боевые - не менее 205 тысяч рублей в месяц в зависимости от службы и звания.

Россия укрепляет вооруженные силы и не намеревается отступать

Общевойсковая и воздушная армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад, а также два военных округа будут сформированы в этом году в составе Вооруженных сил России, как сообщил на прошлой неделе российский высокопоставленный генерал Евгений Бурдинский. Новый военно-морской район появится в Азовском море, которое после присоединения четырех украинских юго-восточных регионов в начале октября прошлого года полностью перешло под контроль Российской Федерации. Это стало одним из важнейших стратегических достижений российской кампании на прошедший с ее начала срок. Азовское море теперь де-факто превратилось во внутреннее российское.

Кроме того, появятся Московский и Ленинградский военные округа. Правда, лучше сказать, что они будут возвращены, так как после распада Советского Союза их упразднили. Кроме того, Россия намеревается увеличить численность своих вооруженных сил до полутора миллионов человек.

Иными словами, ясно, что Москва не собирается проигрывать в войне, возвращать отторгнутые территории Киеву или сдаваться на милость Запада.

Америка не сдается и готовит важнейший саммит

Но не сдаются и Соединенные Штаты Америки. Лучше всего это подтверждает одна инициатива, которая возникла в последние дни, и за которой стоит Вашингтон, хотя официально ее продвигает Киев. Речь идет о проведении саммита за мир на Украине, который, по возможности, следует провести до саммита НАТО. На саммит за мир пригласили бы представителей всех важнейших стран мира, включая, прежде всего, те, кто отказался осудить Россию и поддержать санкции против нее. На саммит не пригласили бы только Россию, что, конечно, отражает антирусский характер этой встречи.

В последние недели на украинского президента Владимира Зеленского все больше давят, добиваясь от него пересмотра условий для завершения войны. Он требует ни больше ни меньше как полной капитуляции России, то есть вывода всех ее войск на границы по состоянию на август 1991 года; получается, Россия должна отдать Крым, выплачивать Украине военные репарации, выдать всех российских военнослужащих, обвиняемых в военных преступлениях и так далее. Так вот на этом саммите за мир Владимир Зеленский представил бы свой скорректированный план по завершению вооруженного конфликта с более реалистичными пунктами.

На самом деле подлинная цель саммита — перетянуть нейтральные государства на свою сторону и тем самым заставить Москву завершить вооруженный конфликт на неких, по-видимому, новых западных условиях. Они были бы все еще очень далеки от тех, на которых настаивает сама Москва, считая только их приемлемыми для себя. Если бы Москва не согласилась на новые западные условия, то, как надеются организаторы саммита, Россия столкнулась бы с давлением еще большего количества стран, чем прежде, и с угрозой изоляции.

Вашингтону это необходимо, поскольку сейчас на "острие атаки" важнейших государств вне западного блока оказался он сам, и они обвиняют США в том, что это Белый дом мешает завершить украинский вооруженный конфликт миром. Этот тезис высказали Москва и Пекин, и с ним соглашается все больше стран мира, не входящих в коллективный Запад.

События в мире сейчас разворачиваются не так, как предполагали и хотели в Вашингтоне, о чем откровенно пишут даже самые авторитетные западные СМИ. Напротив, протекают даже обратные процессы, и получается, что это Запад "самоизолируется" от "остального мира", то есть подлинного мирового большинства, а для Запада это крайне опасно. Таким образом, Вашингтон вынужден что-то немедленно предпринять.

Почему Запад больше не боится России?

Лично я не верю в успех означенного саммита. По крайней мере, на мой взгляд, он не приведет к российскому поражению. На самом деле его больше не хочет ни одно значимое государство за пределами коллективного Запада вне зависимости от того, испытывает ли оно симпатию к Москве или нет.

Просто они воспринимают эту "американскую игру" как шанс для себя "вырваться" из крепких многовековых объятий Запада, а особенно им не хочется, чтобы в будущем Запад и против них вводил такие же разорительные санкции, как сейчас против России. Поэтому данные государства хотели бы изменений в прежнем устройстве мира, и российская война с Западом в их глазах — идеальный шанс. Есть две версии, кто хочет изменений в прежнем международном мироустройстве.

На Западе официально заявляется, что этого хотят Россия и Китай, которые не довольны своим местом и ролью в мире, и что именно они хотят сместить с места лидера Запад.

В России и Китае ситуацию преподносят прямо противоположным образом и говорят, что США хотят изменить мир так, чтобы обеспечить себе полное и постоянное доминирование, которого сейчас нет, и делается это, прежде всего, посредством формата "Большой семерки".

Я бы сказал, что "нейтральные" государства хотят изменить мир так, чтобы в нем больше не было опасно проводить самостоятельную политику. Лучше всего это стремление подтверждает министерская встреча стран БРИКС, которая состоялась на прошлой неделе в Южно-Африканской Республике. В ней впервые приняли участие министры из Саудовской Аравии и Ирана, которые хотят стать членами этого объединения. Более того, на этой встрече впервые официально был поднят вопрос о единой валюте для избавления от доллара.

Но даже если каким-то чудом означенный саммит, организованный по инициативе Вашингтона и Киева, привел бы к российской международной изоляции, я не уверен, что что-то изменилось бы на украинском фронте. Более того, на мой взгляд, Москва вела бы борьбу не на жизнь, а на смерть всеми доступными ей средствами.

И тут я возвращаюсь к вопросу, почему Запад больше не боится ядерного столкновения с Россией?

Еще в 1997 году большая группа из 70 авторитетных персон, среди которых был бывший американский министр обороны Роберт Макнамара, бывший глава ЦРУ Джордж Тенет, американские генералы - все сплошь ярые борцы с Советским Союзом и коммунизмом, подписали открытое письмо. Они адресовали его американской администрации. В нем они предупреждали о крайне опасной ситуации, в которую мог бы попасть мир в случае, если бы Вашингтон решился на расширение НАТО на восток. В письме говорилось, что нет ни одного российского гражданина, который не счел бы подобное решение угрозой для своей страны. При этом подписанты уверяли, что от России не исходит никакой угрозы для восточноевропейских государств, бывших членов Варшавского договора.

По тому же пути пошел и бывший посол США в России, а ныне глава ЦРУ, Уильям Бернс, который в 2008 году в письме Государственному департаменту предостерег от попыток включить Украину в западные организации. По его мнению, для России это красная линия, пересечь которую она не позволит. Звучали и другие подобные предупреждения, но курс был взят совершенно другой, и сегодня мы, как говорится, имеем, что имеем.

Во всяком случае США больше не боятся ядерного конфликта с Россией. Даже икона американской дипломатии, столетний опытнейший Генри Киссинджер, который в своем недавнем интервью "Экономист" говорил о страхе Вашингтона из-за возможной разорительной американо-китайской войны, не упомянул о возможности американо-российской войны. А ведь она тоже, несомненно, увенчалась бы ядерным катаклизмом.

В американском политическом и общественном поле опасность войны между США и Россией просто не обсуждают. Говорят обо всем на свете, но только не об этом, и я уже не говорю об авторитетных фигурах, которые ни словом не комментируют эту тему. Время от времени ее поднимал только известный американский журналист Такер Карлсон на "Фокс Ньюс", но недавно его уволили.

Однако в политическом и общественном поле активно муссируется тезис о том, что Украина победит, и что Владимир Путин уже потерпел поражение и загнан в угол, откуда нет выхода.

Неосознаваемый риск или полная глупость

Непонятно, почему США больше не боятся ядерной войны с ядерной державой, чьи силы в этом смысле равны американским, а по числу тактических ядерных вооружений она даже превосходит США. Неужели действительно достаточно полагаться на заявление о том, что войны с Россией не хочет Джо Байден? Зависит ли начало войны и ее логика от желания одного человека, пусть даже он царь или президент? Вряд ли. Исторических примеров тому более чем достаточно.

Лично я считаю, что опасность американо-российской войны не слишком велика, ведь, кроме Джо Байдена, ее не хочет и Владимир Путин. Но исключить ее нельзя, поскольку глупости и лицемерия вокруг нас предостаточно. Кто на самом деле может гарантировать, что, если Москве покажется, что она проигрывает (пока этого нет), она не применит тактическое ядерное оружие, которое сейчас размещает в Белоруссии? Таким образом, она могла бы отправить более чем ясное послание Западу, чтобы он не проходил точку невозврата в украинском конфликте.

При этом все большее число российских аналитиков близких к Кремлю отмечают, насколько беспомощной стала российская дипломатия. К ней больше не прислушиваются. И все чаще говорят о том, что здоровый страх из-за возможного прямого столкновения с Россией Соединенным Штатам теперь еще может вернуть только российская армия. Как, какими методами и где, зависит исключительно от нее.