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ТАСС

В НАТО заявили о необходимости "поддержать и укрепить" наступление Киева

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции. Архивное фото
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что ожидает от стран НАТО новых обещаний поставок Украине вслед за США

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Министры обороны стран НАТО обсудят на встрече с Украиной, как "поддержать и укрепить" военные возможности Киева в условиях наступления. Об этом заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав оборонных ведомств государств альянса.

"Украина начала наступление, пока идут первые бои и рано говорить о результатах <...>. Мы обсудим, как поддержать и насытить ее возможности. Мы будем это обсуждать в рамках комиссии НАТО - Украина и на заседании контактной группы [по поставкам оружия]", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что о ходе боевых действий и потребностях Киева НАТО проинформирует министр обороны Украины Алексей Резников и генералы, "которые проведут брифинг" для министров обороны стран альянса.

Столтенберг также указал, что ожидает от стран НАТО новых обещаний поставок Киеву вслед за Вашингтоном, который уже объявил в начале недели "о новом значительном пакете военной помощи". 

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Страны
США
Украина
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