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ЦАМТО

Израиль в 2022 году экспортировал продукции военного назначения на сумму свыше 12 млрд. долл.

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Индийско-израильский зенитный ракетный комплекс средней и большой дальности LRSAM (он же Barak 8ER, он же Barak 2) в наземном исполнении для вооруженных сил Индии
Индийско-израильский зенитный ракетный комплекс средней и большой дальности LRSAM (он же Barak 8ER, он же Barak 2) в наземном исполнении для вооруженных сил Индии.
Источник изображения: Михаил Жердев

ЦАМТО, 15 июня. Минобороны Израиля объявило о рекордных показателях по экспорту продукции военного назначения (ПВН) в 2022 году.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Израиля, экспорт ПВН в 2022 году составил 12,556 млрд. долл., что означает увеличение этого показателя на 50% за 3 года.

Около 25% израильского экспорта вооружений в 2022 году пришлось на беспилотные летательные аппараты. Чуть меньше, около 19%, пришлось на системы противовоздушной / противоракетной обороны.

В региональном аспекте 30% израильского экспорта пришлось на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Почти столько же, 29%, закупили европейские страны и 11% составляют сделки со странами Северной Америки.

Примечательно, что 24% израильского экспорта вооружений пришлось на арабские страны. Это эффект так называемых "Авраамовых соглашений" от 2020 года. Крупнейшими получателями ПВН в данной категории стали Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Израиль
ОАЭ
Проекты
2020-й год
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