Норвегия и Дания передадут Киеву дополнительно 9 тыс. артиллерийских снарядов

ЦАМТО, 15 июня. Норвегия и Дания совместно передадут Киеву дополнительно 9 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм на фоне нехватки боеприпасов на Украине.
Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства обороны Норвегии.
"Норвегия и Дания согласились пожертвовать Украине 9 тыс. артиллерийских снарядов", – говорится в пресс-релизе норвежского оборонного ведомства.
Уточняется, что Норвегия передаст Украине сами снаряды, в то время как Дания – взрыватели и метательные заряды для них.
По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, Украина испытывает большую потребность в таких снарядах.
В апреле Норвегия и Дания совместно передали Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, напоминает агентство.