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ЦАМТО

Норвегия и Дания передадут Киеву дополнительно 9 тыс. артиллерийских снарядов

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155-мм артиллерийские выстрелы
155-мм артиллерийские выстрелы.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 15 июня. Норвегия и Дания совместно передадут Киеву дополнительно 9 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм на фоне нехватки боеприпасов на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства обороны Норвегии.

"Норвегия и Дания согласились пожертвовать Украине 9 тыс. артиллерийских снарядов", – говорится в пресс-релизе норвежского оборонного ведомства.

Уточняется, что Норвегия передаст Украине сами снаряды, в то время как Дания – взрыватели и метательные заряды для них.

По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, Украина испытывает большую потребность в таких снарядах.

В апреле Норвегия и Дания совместно передали Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, напоминает агентство.

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Страны
Дания
Норвегия
Украина
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