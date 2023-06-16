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Интерфакс-АВН

Китай вывел на орбиту 41 спутник дистанционного зондирования Земли

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Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D.
Источник изображения: © AP Photo / Xinhua/ Zhao Jianwei

Пекин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на орбиту 41 оптический спутник дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1", сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён со стартовой площадки космодрома Тайюань в 13:30 по Пекинскому времени (в 08:30 мск).

Аппараты "Цзилинь-1" обладают инструментарием для съёмки земной поверхности в высоком разрешении (до 0,75 метра) и могут получать гиперспектральные данные для наблюдения за окружающей средой и природными ресурсами.

Снимки, которые делают аппараты, используются специалистами в различных сферах: в сельском хозяйстве, метеорологии, океанологии, градостроительстве, лесном хозяйстве, при разведке ресурсов и в научно-исследовательских целях.

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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