Основатель группы "Земляне" учредил премию за подбитые танки Leopard в СВО

Музыкальный продюсер Киселев учредил премию за уничтоженные во время СВО танки Leopard

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе СВО, сообщили в пресс-службе "Русской медиагруппы".

"Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель легендарной рок-группы "Земляне" Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard (Германия). Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации герой получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.

Об этом проекте Киселева стало известно на закрытом мероприятии "Русской Медиагруппы", состоявшемся в рамках ПМЭФ 14 июня. Об этом решении со сцены перед гостями и представителями медиа объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская, говорится в пресс-релизе. Также инициативу Киселева поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа "Рондо") и многие другие.

По мнению Киселева, практика поощрения героев СВО должна стать повсеместной и каждый артист должен помочь бойцам своей страны.

"Исполнители, лауреаты Премии телеканала RU.TV, "Золотой Граммофон" тратят свои гонорары на гуманитарную помощь, отправляются на опасные территории - это и есть настоящая приверженность стране. И наше решение награждать героев, подбивших вражеские танки - это то малое, что мы можем сделать для людей на поле боя", - приводятся слова Киселева.

Группа "Земляне" и ее основатель известны своей принципиальной патриотической позицией, подчеркнули в пресс-службе РМГ. Год назад Владимир Киселев с семьей стали инициаторами всероссийского патриотического марафона Агитбригады "Русского Радио", в рамках которого исполнители отправляются в воинские части, на прифронтовые и присоединенные территории, чтобы поддержать военных-участников Спецоперации и их семьи, а также доставить купленную на собственные средства гуманитарную помощь.