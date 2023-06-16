ВС Кувейта заключили контракт на закупку БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 15 июня. Командование ВС Кувейта сообщило о подписании правительствами Кувейта и Турции прямого контракта на закупку беспилотных авиационных комплексов "Байрактар TB2" компании Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret.

Стоимость подписанного Министерством обороны Кувейта с турецкой стороной контракта составляет 367 млн. долл. Количество закупленных БЛА и сроки их поставки пока не разглашаются.

В состав пакета поставки войдут БЛА, включая вооружение и оборудование для радиоэлектронной борьбы, и мобильные наземные станции управления, соответствующие стандартам НАТО. Пакет также предусматривает техническое обслуживание и логистическую поддержку, обеспечение гарантии, предоставление вспомогательного оборудования, технической документации, проведение наземных испытаний, обучение пилотов и технических специалистов. Кроме того, предусмотрено создание тренажеров с предоставлением технической поддержки в течение 3 лет.

Как заявлено, контракт заключен с целью укрепления обороноспособности Кувейта. По оценке командования ВС Кувейта, БЛА будут применяться для выполнения различных задач, включая разведку и целеуказание, а также смогут нести вооружение, в том числе ракеты с лазерным наведением и управляемые бомбы.

В соответствии с действующим законодательством, Минобороны Кувейта проинформировало о подписании контракта правительство в ходе заседания, состоявшегося 7 июня. Кувейт стал 28-й страной мира, заключившей контракт на закупку БЛА "Байрактар TB2".

Перед заключением контракта БЛА "Байрактар TB2" прошел испытания в Кувейте в июле 2019 года в сложных климатических условиях (высокая температура, ветер и песчаные бури) и установил рекорд по времени полета – 27 ч 3 мин.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L и MAM-C. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 150 кг, максимальная скорость – до 220 км/ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.