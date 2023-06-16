Западу сильная ОБСЕ не нужна, заявил постпред России при организации

Коллективный Запад в сильной ОБСЕ не нуждается, уверен постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. Об этом он заявил РИА Новости.

"Главное в Европе сейчас – это натоцентричность, и даже Евросоюз стал по сути военно-политическим и экономическим филиалом НАТО. То есть всем руководят США", — отметил дипломат, подчеркнув, что западным странам сильная ОБСЕ никогда не нужна была.

По словам Лукашевича, Россию обвиняют в том, что после начала СВО на Украине в Европе возникла новая ситуация. Он напомнил, что кризис в ОБСЕ наступил в 1999 году. "Тогда группа государств-участников организации, объединенная стратегией НАТО, ликвидировала силой одного из участников ОБСЕ", — заявил постпред России. Он добавил, что тогда организация не смогла этому помешать, а наоборот, помогала этому. Лукашевич пояснил, что речь идет о косовской верификационной миссии, работавшей в то время. Тогда ее возглавлял американский представитель.

Собеседник агентства уточнил, что "главная задумка западников, которая проходила красной нитью через все эти десятилетия, что гарантии безопасности государства может дать только НАТО". "Это — разрушительная логика", — высказался Лукашевич.